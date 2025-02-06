皇都開價｜首推88伙 折實均呎18540元 一房最低605.5萬起｜北角新盤

蛇年全新頭炮盤低價撼市，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(6日)公布首張價單，涉及88伙，提供3種付款計劃，最高折扣達22%，單位折實售價由605.5萬元起，折實呎價由16,888元起，折實平均呎價18,540元。 資料顯示，北角區內對上一個新盤為宏安地產(1243)旗下「101 KINGS ROAD」，於去年11月推出首批單位51伙，折實平均呎價20,800元；說明「皇都」是次時隔3個月低開約10.9%。 新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣形容是次定價為「頭炮喜動價」，預告加推單位具提價空間。她指，首批單位包括25伙一房，62伙兩房以及1伙三房，實用面積由343至726方呎，價單定價由776.4萬至2,512萬元，呎價介乎21,652元至34,601元；扣除最高折扣22%後，折實價由605.5萬至1,959.3萬元，折實呎價介乎16,888元至26,988元。

示範單位周六起對外開放 何家欣續指，首批單位中有82伙折實價低於1,000萬元，折實呎價低於2萬元。項目將於今晚6時起優先開放展銷廳及示範單位予New World Club買家參觀，並於周六(8日)起正式對外開放參觀，並同步展開收票，最快下周開售。 新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽表示，項目提供3種付款計劃，包括「90天現金優惠付款計劃」，「120天現金優惠付款計劃」，以及「建築期付款計劃」，提供最高折扣介乎12%至22%。選用建築期付款計劃入市的買家，若提早成交可享用樓價3%至10%現金回贈優惠。