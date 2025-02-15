皇都開賣｜中原促成5組大手客成交 最大宗擲近5200萬買6伙｜北角新盤

「皇都」首輪累收逾7,800票，超額認購逾45倍，登上今年「新盤票王」寶座。首輪銷售單位包括44伙一房、122伙兩房及2伙三房，實用面積介乎321至726方呎。價單定價由776.4萬至2,614.4萬元，呎價介乎21,652元至36,011元。扣除最高22%折扣後，單位折實售價由605.5萬至2,039.2萬元，折實呎價介乎16,888元至28,088元。

港島新盤現大手客蹤影，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(15日)首輪發售168伙，目前正進行X及S組組別揀樓，據悉有約62伙獲認購，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，該行錄得五組大手成交，其中兩組客戶大手購入4伙，最大手客人更斥資近5,200萬元購入6伙，當中包括5伙兩房及1伙一房。

今日銷售將分為X、S、A及B組進行，X組為維港珍藏大宅買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙；S組買家可購3伙至9伙；A組買家可購最少1伙指定單位或2至3伙；B組買家可購1至3伙。

陳永傑表示，「皇都」造價吸引，吸引大批市民認購，預料今日會「一Q清枱」，相信發展商會乘勝追擊，宣布加推，為蛇年樓市開一個好頭。他指，參考區內半新樓租金，料「皇都」呎租達80元，租金回報達5厘至6厘，對投資者具吸引力。本公司今日出席客戶分布各區，而投資客佔約七成。

預計全月一手可錄千宗成交

市場方面，陳永傑認為，美國總統特朗普上任已過一段時間，政策已明確，對香港影響輕微，港人對香港前景信心增強，加上近日股市造好，自農曆年後恒指已升逾2,000點，樓市亦跟隨造好，一手「小陽春」已明確，2月迄今暫錄近300宗一手成交，今日「皇都」沽清後，接連亦有新盤以貼市價推售，預計全月一手可錄1,000宗成交。若月底《財政預算案》有利好樓市措施，實屬為樓市錦上添花，有機會重現去年3月旺市盛況。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。