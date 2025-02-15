皇都開賣｜首輪168伙一Q清袋 今年首個沽清紅盤｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(15日)首輪發售168伙，早上大批準買家按組別到場排隊等候報到，人潮擠滿位於鰂魚涌售樓處樓下大堂，高峰期更錄得三條長人龍，場面墟冚，現場秩序井然有序，售樓處人頭湧湧，準買家等候揀樓，氣氛熱鬧。全數168伙即日售罄，屬今年首個首輪沽清紅盤。

據代理透露，現場買家人士多元化，不乏國際買家及人才用家，當中包括來自新加坡大手豪客、本地投資客及用家等。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，該行錄得五組大手成交，其中兩組客戶大手購入4伙，最大手客人更斥資近5,200萬元購入6伙，當中包括5伙兩房及1伙一房。發展商表示，有見向隅者眾多，項目將加推以回應殷切市場需求。

「皇都」首輪累收逾7,800票，超額認購逾45倍，登上今年「新盤票王」寶座。項目自上月推售以來，累沽188伙，套現逾22.5億元。 該盤最新招標售出GLAMOUR COLLECTION璀璨 ‧ 邸，27樓B1單位 ，實用面積834方呎，成交價2,330萬元，呎價約27,938元。項目約一個月成功標售20伙，所有四房大宅全數沽清，當中維港珍藏大宅平均售價逾近四千萬元，平均呎價逾35,400元，不乏國際買家及大手豪客，銷情非常理想，現僅餘最後6伙維港珍藏大宅待沽。 「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。