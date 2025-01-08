皇都首推12伙周六起招標發售 送買家Town Club 3年會籍｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角「皇都」周二(7日)晚上公布首張銷售安排，推出12個「VICTORIA ZONE」(27樓及以上)單位於本周六(11日)起以招標形式發售，截標時間為每日下午6點，每日招標，每日截標。
首批招標單位包括29至32樓A1室、31及32樓A2室、29至32樓B1室，以及31及32樓B2室，實用面積介乎834至1,522方呎，全屬三房及四房單位。當中面積最大為31及32樓A1室，實用面積1,522方呎，四房間隔。
新世界發展營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，「皇都」自開放展覽廳予VIP貴賓買家優先參觀數天，反應非常熱烈，每日預約額均爆滿。首批招標發售單位提供兩款付款辦法，其中建築期付款計劃，首期金額為5%，並享有最多7%的提前成交回贈。另外，買家可選代繳4.25%的印花稅付款辦法，首期金額為10%，同樣享有最多7%的提前成交回贈。
何家欣指，為照顧豪宅買家需要，買家可以同時選購項目的私家車車位，最少一個車位。「皇都」維港六大珍藏之作將為買家送贈新世界旗下位於中環的高奢私人會所HKGTA Town Club 3年會籍，價值約248,880元至488,880元。
嶄新尊貴業主提名優惠
另外，買家將享有「尊貴業主提名優惠」，買方可提名3位，根據賣方發布以價單形式出售發展項目指明住宅物業之銷售安排資料購買發展項目，被提名人(作為買方)可獲額外發展項目相關價單所列之該住宅物業的售價的1%折扣。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。