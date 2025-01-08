皇都首推12伙周六起招標發售 送買家Town Club 3年會籍｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角「皇都」周二(7日)晚上公布首張銷售安排，推出12個「VICTORIA ZONE」(27樓及以上)單位於本周六(11日)起以招標形式發售，截標時間為每日下午6點，每日招標，每日截標。

首批招標單位包括29至32樓A1室、31及32樓A2室、29至32樓B1室，以及31及32樓B2室，實用面積介乎834至1,522方呎，全屬三房及四房單位。當中面積最大為31及32樓A1室，實用面積1,522方呎，四房間隔。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，「皇都」自開放展覽廳予VIP貴賓買家優先參觀數天，反應非常熱烈，每日預約額均爆滿。首批招標發售單位提供兩款付款辦法，其中建築期付款計劃，首期金額為5%，並享有最多7%的提前成交回贈。另外，買家可選代繳4.25%的印花稅付款辦法，首期金額為10%，同樣享有最多7%的提前成交回贈。