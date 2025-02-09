皇都首日收逾1500票 原價加推55伙 最平632萬 折實均呎1.89萬｜北角新盤

發展商在新春假期後發動銷售攻勢，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(9日)加推第2號價單，涉及55伙，維持最高折扣22%，折實售價由632.3萬元起，折實呎價由17,613元起，折實平均呎價18,998元，較上周四(6日)公布的首張價單折實平均呎價18,540元高約2.5%。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目自昨日(8日)對外開放示範單位及展銷廳後，累計錄得約2,000參觀人次，為回應市場需求，展銷廳首個周末提早一小時開放示範單位供公眾參觀，昨天更延長開放至晚上10時。她指，項目收票情況理想，截至昨晚7時，首日累收逾1,500票，按首張價單88伙計算，超額認購逾16倍，當中收票為錄得本地分支家庭、投資客及港漂人才用家，逾半為投資客。至於是次加推單位多為中高層優質戶，整體而言仍屬原價加推。