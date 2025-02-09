皇都首日收逾1500票 原價加推55伙 最平632萬 折實均呎1.89萬｜北角新盤

發展商在新春假期後發動銷售攻勢，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(9日)加推第2號價單，涉及55伙，維持最高折扣22%，折實售價由632.3萬元起，折實呎價由17,613元起，折實平均呎價18,998元，較上周四(6日)公布的首張價單折實平均呎價18,540元高約2.5%。
新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目自昨日(8日)對外開放示範單位及展銷廳後，累計錄得約2,000參觀人次，為回應市場需求，展銷廳首個周末提早一小時開放示範單位供公眾參觀，昨天更延長開放至晚上10時。她指，項目收票情況理想，截至昨晚7時，首日累收逾1,500票，按首張價單88伙計算，超額認購逾16倍，當中收票為錄得本地分支家庭、投資客及港漂人才用家，逾半為投資客。至於是次加推單位多為中高層優質戶，整體而言仍屬原價加推。
「皇都」2號價單涵蓋11伙一房及44伙兩房，實用面積介乎351至621方呎，價單定價由810.7萬至1,800.8萬元，呎價介乎22,582元至28,998元。扣除最高折扣22%，單位折實售價由632.3萬至1,404.6萬元，折實呎價介乎17,613元至22,618元。最低售價及呎價同為9樓A7單位，實用面積359方呎，一房間隔。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。