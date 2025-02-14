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2025-02-14 16:18:38

皇都首輪收逾7800票 超額認購逾45倍 登今年新盤票王｜北角新盤

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皇都首輪收逾7800票 超額認購逾45倍 登今年新盤票王｜北角新盤

「皇都」首輪累收逾7,800票，超額認購逾45倍，登上今年「新盤票王」寶座。

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港島新盤收票反應熾熱，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」明日(15)首輪發售168伙，今日(14)下午2時截票，累收逾7,800票，超額認購逾45倍，登上今年「新盤票王」寶座。

發展商今天提早一小時開放展銷廳以回應市場需求，方便準買家前來入票。「皇都」首輪銷售單位包括44伙一房、122伙兩房及2伙三房，實用面積介乎321726方呎。價單定價由776.4萬至2,614.4萬元，呎價介乎21,652元至36,011元。扣除最高22%折扣後，單位折實售價由605.5萬至2,039.2萬元，折實呎價介乎16,888元至28,088元。

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至於銷售當日將分為XSAB組進行，X組為維港珍藏大宅買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙；S組買家可購3伙至9伙；A組買家可購最少1伙指定單位或23伙；B組買家可購13伙。A組首輪報到時間為上午1130分至1230分。

皇都首輪收逾7800票 超額認購逾45倍 登今年新盤票王｜北角新盤

適逢今天為一年一度情人節，「皇都」為蒞臨展銷廳的女士送上是日限定玫瑰花及「皇都全球限量版巧克力禮盒」，共同慶祝情人節。

情人節限定獻禮

適逢今天為一年一度情人節，「皇都」為蒞臨展銷廳的女士送上是日限定玫瑰花及「皇都全球限量版巧克力禮盒」，共同慶祝情人節。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。

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