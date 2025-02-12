皇都首輪暫收5500票 超額認購近32倍｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」將於本周六(15日)首輪價單發售168伙，營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，截至今日(12日)晚上7時， 項目已累收逾5,500票，超額認購近32倍，並透露有數組買家有意買入2伙或以上，有機會首輪銷售後再加推單位，有提價空間，下周有機會進行次輪銷售。

特選一房戶型享「瀅南傢俱優惠」

何家欣指，特選一房戶型享「瀅南傢俱優惠」，買家可以優惠價12萬元享有瀅南傢俱套餐，當中包括8件匠心設計傢俱，如餐枱、餐椅等。「特選一房戶型」為6至35樓A7、6至35樓B6、6至35樓B7、7至17樓B8、19至35樓B8，以及7至35樓B9單位。