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2025-02-12 19:28:41

皇都首輪暫收5500票 超額認購近32倍｜北角新盤

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皇都首輪暫收5500票 超額認購近32倍｜北角新盤

何家欣(右)表示，「皇都」特選一房戶型享「瀅南傢俱優惠」，買家可以優惠價12萬元享有瀅南傢俱套餐。

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新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」將於本周六(15)首輪價單發售168伙，營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，截至今日(12日)晚上7時， 項目已累收逾5,500票，超額認購近32倍，並透露有數組買家有意買入2伙或以上，有機會首輪銷售後再加推單位，有提價空間，下周有機會進行次輪銷售。

特選一房戶型享「瀅南傢俱優惠」

何家欣指，特選一房戶型享「瀅南傢俱優惠」，買家可以優惠價12萬元享有瀅南傢俱套餐，當中包括8件匠心設計傢俱，如餐枱、餐椅等。「特選一房戶型」為635A7635B6635B7717B81935B8，以及735B9單位。

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何家欣稱，項目明日(13)晚上將邀請新世界集團系內VIPNEW WORLD CLUB 尊貴客戶來臨「皇都」展銷廳，參與一場沉浸式復古美饌流行爵士音樂夜。

發展商今日(12)向傳媒開放以18B8室為藍本搭建的已裝飾交樓標準示範單位，實用面積351方呎，一房間隔。單位以溫暖木系色調為主調，優雅的設計同實用性融合，客廳間隔分明。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。

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