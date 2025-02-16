皇都首輪「一Q清」即原價加推 周三開賣88伙 折實最平648萬｜北角新盤

何家欣表示，「皇都」首輪成功「一Q清」，反映買家對集團產品的鍾情和信任，亦重現香港樓市的「希望之光」。

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」昨日(15日)首輪發售168伙，全數即日沽清，創下今年「新盤票王」及首個首輪沽清紅盤紀錄。有見向隅者眾多，發展商隨即原價加推4號價單共79伙，並同步上載全新銷售安排，將於本周三(19日)進行次輪銷售88伙。

首輪錄 20 組大手客 共沽 53 伙

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，「皇都」首輪成功「一Q清」，反映買家對集團產品的鍾情和信任，亦重現香港樓市的「希望之光」。她稱，集團以產品為核心，傾注匠心與創意，散發著獨特個性的品牌，重新振奮市場對樓市的信心。

何家欣指，「皇都」首輪共錄得20組大手客購買2伙或以上，共涉53伙，按首輪銷售伙數計，大手客佔逾32%。其中最大手買家斥資近5,200萬元購入6伙，另有兩組大手客各購入4伙，當中一組為來自新加坡買家。項目自上月推售以來，累沽188伙，套現逾22.5億元。

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪透露，首輪買家分布多元化，本地客及內地客各佔約一半，當中包括來自新加坡大手豪客、本地投資客及用家等。據了解，買家追捧集團品牌，加上項目屬國際級大型文化綜合地標發展，而且地理位置優越，屬港島核心地段。