皇都高層一房680萬售出 4月累沽11伙｜北角新盤

據了解，買家透露追捧新世界品牌，鍾情其專利、註冊及匠心設計，加上「皇都維港珍藏大宅」位於港島核心，享有璀璨維港海景；而且項目屬國際級大型文化綜合地標發展，擁一級歷史戲院建築，加上「皇都」基座商場「STATE THEATRE by K11」為港島核心區首個K11品牌商場，具不可替代獨有價值。

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(29日)售出SIGNATURE ZONE高層戶，為21樓B6單位，一房間隔，實用面積361方呎，成交價680萬元，呎價18,837元。項目4月份售出11伙，成交量暫為本月港島新盤之冠。

全盤累沽 313 伙 套現逾 35 億

新世界表示，項目自本月初推出吸金皇禮遇後，深受市場歡迎，現時僅餘最後一個名額。「皇都」迄今累沽313伙，平均呎價約2.25萬元，佔可銷售單位近93%，當中不乏名人、外籍買家及大手豪家，銷情非常理想，其中以價單形式售出單位中，逾75%買家選用即供付款，套現逾35億元，成為「首季新盤吸金皇」，冠絕全港首季新盤。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。