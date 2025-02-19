新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(19日)次輪發售88伙，截至晚上10時，已有66伙獲買家認購，銷售仍在進行中。 該盤於5日內速沽234伙，佔價單可銷售單位逾91%，連同上月以來透過招標售出21伙，全盤迄今累售255伙，銷情非常理想，並創三大市場新紀錄，包括2025年市區新盤「票王」、今年首個首輪沽清「一Q清」紅盤，以及港島區呎價最高紀錄。 發展商指，買家人士多元化，不乏國際買家、本地投資客及人才用家等，買家透露追捧新世界品牌，加上項目屬國際級大型文化綜合地標發展，擁一級歷史戲院建築，具不可替代獨有價值，加上項目地理位置優越，屬港島核心地段以及鐘情新世界專利、註冊及匠心設計。

「皇都」次輪銷售包括29伙一房及59伙兩房，實用面積介乎343至621方呎。價單定價由831.7萬至1,975.6萬元，呎價介乎22,975元至36,652元。扣除最高22%折扣後，單位折實售價由648.7萬至1,540.9萬元，折實呎價介乎17,920元至28,588元。