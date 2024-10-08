曾將部分單位大減價近三成促銷的恒隆地產(101)旗下九龍灣「皓日」，日前推出的兩房單位已全數沽清，今日(8日)公布全新銷售安排，將於本周六(12日)加推12伙更新價格的精選單位。

單位涉及第1C、2D號價單，更新價格的單位涵蓋一房、兩房(開放式廚房)及兩房，實用面積介乎322至498方呎。單位售價由741.3萬至1,175.7萬元，呎價介乎21,204元至23,608元。入場單位為5樓E室，實用面積322方呎，一房間隔，扣除最高折扣13.5%，折實售價641.2萬元，計及提前付清樓價現金回贈6%及印花稅現金回贈後，實際入場價為585.1萬元。