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地產
2024-10-08 19:28:30

皓日周六發售12伙 折實價585.1萬入場 個別單位反加價｜九龍灣新盤

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皓日周六發售12伙 折實價585.1萬入場 個別單位反加價｜九龍灣新盤

「皓日」將於本周六(12日)加推12伙更新價格的精選單位。

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曾將部分單位大減價近三成促銷的恒隆地產(101)旗下九龍灣「皓日」，日前推出的兩房單位已全數沽清，今日(8)公布全新銷售安排，將於本周六(12)加推12伙更新價格的精選單位。

單位涉及第1C2D號價單，更新價格的單位涵蓋一房、兩房(開放式廚房)及兩房，實用面積介乎322498方呎。單位售價由741.3萬至1,175.7萬元，呎價介乎21,204元至23,608元。入場單位為5E室，實用面積322方呎，一房間隔，扣除最高折扣13.5%，折實售價641.2萬元，計及提前付清樓價現金回贈6%及印花稅現金回贈後，實際入場價為585.1萬元。

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是次更新價格普遍單位向下調整，如19K室，實用面積441方呎，原先售價為978.2萬元，最新為957.8萬元，減幅20.4萬元或約2.1%。不過，有個別單位反而加價，如17D室，原先售價為1,154萬元，最新為1,175.7萬元，加幅21.7萬元或約1.9%

⇊皓日現樓5樓K室⇊

皓日減價重推 涉及15伙 個別大劈價近三成(有圖)｜九龍灣新盤 皓日減價重推 涉及15伙 個別大劈價近三成(有圖)｜九龍灣新盤 皓日減價重推 涉及15伙 個別大劈價近三成(有圖)｜九龍灣新盤 皓日減價重推 涉及15伙 個別大劈價近三成(有圖)｜九龍灣新盤

發展商表示，項目迄今已售出超過120伙，套現逾10.7億元。「皓日」位於牛頭角道11號，設有1座住宅大樓，提供294伙，單位實用面積由289至898方呎，間隔涵蓋一房至三房，另設特色戶。

即睇九龍灣皓日最新資訊 (House730)

 