皓日示範單位｜508呎兩房及770呎三房現樓曝光！直廳設計連三合一露台｜多圖有片

恒隆地產(101)旗下九龍灣現樓新盤「皓日」開放2個現樓連裝修示範單位參觀，戶型涵蓋兩房及三房，實用面積分別為508方呎及770方呎。當中33樓A室，單位間隔為三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積770方呎，可以俯瞰東九龍璀璨翠綠，遠觀獅子山景觀及港島地標。單位設計經過精心策劃，旨在滿足家庭顧客的需求，並在提升功能性的同時，為各住戶締造專屬而時尚的生活環境。
全屋以淺色和自然材料作主調，在木系色調的基礎上，融入了金屬和瑪瑙點綴，這些材料相互協調，營造出和諧的氛圍，創造一個溫馨而精緻的環境。客飯廳採用直廳設計，外接三合一特大環保露台，布局分明。設計師亦重新建造工作間與飯廳之間的間隔牆，進一步提升飯廳空間感。
主人睡房面積寬敞，擺放特大衣櫃及雙人大床後，仍可三邊落床。設計上利用對比強烈的設計和精緻的細節，提升了奢華感和舒適度。另外兩間睡房則分別布置成為單位小主人的私屬小天地，採用自然元素和柔和的色調。
單位內多個牆身為間隔牆，方便買家按需要改動室內間隔，空間運用更見靈活。單位整體設計主題圍繞簡約主義和平衡感，旨在促進寧靜和優雅的統一美感。透過對功能性和視覺和諧的專注，打造一個理想、舒適及令人放鬆的家。
⇊皓日示範單位｜33樓A室 三房一套間隔⇊
33樓C室，兩房間隔，實用面積508方呎，享開揚運動場景觀，是專為年輕夫妻精心設計的空間，完美融合了現代美學與功能設計，展現出一種既現代又溫馨的生活方式。設計師精心挑選了一系列自然色調的材料，並選用同一色調家具，創造出平衡而舒適的環境。
客飯廳以長形設計，方正實用。客廳與飯廳之間的天花板無縫連接，視覺上將這兩個空間融為一體，營造出開放感。設計師使用有色鏡子使自然光在整個單位內反射，增強了空間感。客廳同樣與三合一特大環保露台相連，配合寬闊的落地玻璃趟門，採光充足，令單位更見開揚。
單位睡房1面積偌大，主人大床同樣可以三面落床，並配置大型衣櫃。睡房的設計延續了色調材料的選擇，營造出一個寧靜的氛圍。懸掛在梳妝台上方的奢華吊燈既是視覺焦點，也是一件優雅的裝飾品。
⇊皓日示範單位｜33樓C室 兩房間隔⇊
「皓日」位於牛頭角道11號，設有1座住宅大樓，提供294伙，單位實用面積由289至898方呎，間隔涵蓋一房至三房，另設特色戶。