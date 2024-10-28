皓日示範單位｜508呎兩房及770呎三房現樓曝光！直廳設計連三合一露台｜多圖有片

恒隆地產(101)旗下九龍灣現樓新盤「皓日」開放2個現樓連裝修示範單位參觀，戶型涵蓋兩房及三房，實用面積分別為508方呎及770方呎。當中33樓A室，單位間隔為三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積770方呎，可以俯瞰東九龍璀璨翠綠，遠觀獅子山景觀及港島地標。單位設計經過精心策劃，旨在滿足家庭顧客的需求，並在提升功能性的同時，為各住戶締造專屬而時尚的生活環境。

全屋以淺色和自然材料作主調，在木系色調的基礎上，融入了金屬和瑪瑙點綴，這些材料相互協調，營造出和諧的氛圍，創造一個溫馨而精緻的環境。客飯廳採用直廳設計，外接三合一特大環保露台，布局分明。設計師亦重新建造工作間與飯廳之間的間隔牆，進一步提升飯廳空間感。

主人睡房面積寬敞，擺放特大衣櫃及雙人大床後，仍可三邊落床。設計上利用對比強烈的設計和精緻的細節，提升了奢華感和舒適度。另外兩間睡房則分別布置成為單位小主人的私屬小天地，採用自然元素和柔和的色調。

單位內多個牆身為間隔牆，方便買家按需要改動室內間隔，空間運用更見靈活。單位整體設計主題圍繞簡約主義和平衡感，旨在促進寧靜和優雅的統一美感。透過對功能性和視覺和諧的專注，打造一個理想、舒適及令人放鬆的家。