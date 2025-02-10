皓日累沽138伙 一房平台特色戶呎售撲近2萬｜九龍灣新盤

恒隆地產物業銷售部今日(10日)在項目售樓處舉辦新春團拜，與各大地產代理共迎農曆新年，分享項目銷售佳績，並邀請財神及舞獅團隊助興。

農曆新年後一手市場交投氣氛向好，恒隆地產(101)旗下九龍灣現樓新盤「皓日」最新以招標形式售出1伙連平台的特色戶，單位為3樓H室，採一房開放式廚房間隔，實用面積289方呎，連135方呎特色平台，享開揚內園泳池景觀，成交價約569萬元，呎價約19,691元。據成交紀錄冊顯示，買家採用「300天現金付款計劃」入市，享印花稅現金回贈優惠及提前付清樓價現金回贈。

據悉，上述單位買家為一對年輕夫婦，較早前已購入項目的1伙兩房梗廚戶，有見項目單位質素理想及管理完善，且位處市區核心地段，交通極為便利，恰逢項目難得推出特色單位，隨即入標競購，最終再次成功購得單位；而現時項目僅餘最後1伙一房特色單位待售。