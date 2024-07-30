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地產
2024-07-30 19:30:10

皓日開始交樓 恒隆地產：按市況決定重推安排 目前不急於套現｜九龍灣新盤

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皓日開始交樓 恒隆地產：按市況決定重推安排 目前不急於套現｜九龍灣新盤

皓日開始交樓 恒隆地產：按市況決定重推安排 目前不急於套現｜九龍灣新盤

恒隆地產(101)旗下九龍灣「皓日」屬單幢式物業，於202112月開售，迄今售出126伙，佔全盤294伙約43%。項目本月初開始交樓，並已錄得首宗租賃成交，單位為高層E室，實用面積約320方呎，一房間隔，獲外區新婚夫婦以1.78萬元承租，呎租約55.6元。

業主於2022年以739.3萬元入市，現享約2.9厘租金回報率。據區內代理透露，皓日現有約15個放租盤，入場月租約1.7萬元。

期望減息為樓市帶來增長動力

行政總裁盧韋柏於今日(30)集團業績會上表示，對於本港樓市，集團現有九龍灣「皓日」及跑馬地藍塘道2339號洋房項目數間大宅，目前不急於套現，會根據市況決定推盤安排。大宅則要看時機及客人需求，期望下半年美國有減息機會，為香港樓市有一個喘定的空間。他認為，即使出現減息，樓市暫未見到有大升機會，表現可能會橫行，但為樓市帶來增長動力。

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寫字樓市場未來挑戰非常大

盧韋柏指，集團對目前整體寫字樓出租率感到滿意，但承認未來挑戰非常大。內地寫字樓市場方面，正面對供應多但需求少的情況，租金確實存在下調壓力，但集團各個項目均位處於每個城市最優質位置，希望維持高出租率，從而有助維持穩定的收入。

至於香港寫字樓方面，除中環外，其他大部分的辦公樓與零售等相關，故出租率仍非常高企，因此仍會存在壓力，但認為影響不會太大。

即睇九龍灣皓日最新資訊 (House730)

即睇跑馬地藍塘道23-29最新資訊 (House730)

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