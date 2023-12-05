皓畋罕有空中花園特色戶銀主盤 蝕4千萬放售｜有樓睇

大廳與平台相連 闊大具氣勢

上述放盤為皓畋7座高層A室，實用面積1,477方呎，另附767方呎平台，屬三房雙套戶連工人房間隔，現連車位以5,157.5萬元放盤，平均實用呎價3,4919元。單位座向東南，景觀以翠綠山巒及市景為主，視野非常闊落開揚，加上平台面積闊落，讓人猶如置身空中大花園般，可飽覽周邊一帶市景及山景，相當具氣勢。此外，全屋裝修新淨，寬敞的大廳與平台連接，而室內與室外之間以落地玻璃門分隔，當玻璃門完全打開，空間幾乎合為一體，極具氣派。睡房方面，三間房中有兩間屬套房，每間均闊大實用，裝修亦新淨華麗。