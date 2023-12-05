皓畋罕有空中花園特色戶銀主盤 蝕4千萬放售｜有樓睇

樓價下行，市場不乏蝕讓成交個案，個別單位更淪為銀主盤。何文田豪宅盤皓畋一伙高層連平台特色戶，屬區內罕有附設空中大花園的單位，現以銀主盤形式放售，據代理表示，單位最新叫價5,157.5萬元(連車位)，帳面蝕讓高達4,000萬元。
大廳與平台相連 闊大具氣勢
上述放盤為皓畋7座高層A室，實用面積1,477方呎，另附767方呎平台，屬三房雙套戶連工人房間隔，現連車位以5,157.5萬元放盤，平均實用呎價3,4919元。單位座向東南，景觀以翠綠山巒及市景為主，視野非常闊落開揚，加上平台面積闊落，讓人猶如置身空中大花園般，可飽覽周邊一帶市景及山景，相當具氣勢。此外，全屋裝修新淨，寬敞的大廳與平台連接，而室內與室外之間以落地玻璃門分隔，當玻璃門完全打開，空間幾乎合為一體，極具氣派。睡房方面，三間房中有兩間屬套房，每間均闊大實用，裝修亦新淨華麗。
放盤單位資料
物業名稱：皓畋
地址：何文田常盛街28號
發展商：嘉里建設
樓齡：6年
放盤單位：7座極高層A室 (物業編號：BB99436617)
叫價：5,157.5萬元 (連車位)
實用面積：1,477方呎 / @元 (另設767方呎平台)
間隔：三房 (2套房)
單位相關資料：https://bit.ly/46G1xRk
查詢電話：9419 5422 (利嘉閣地產 曾小姐)