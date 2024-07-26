益兆太子道西項目命名「名鑽」 提供80伙 部署下月推售(有片)｜新盤登場

益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，項目已獲取滿意紙及入伙紙，有機會下周上載樓書，下月內展開銷售，考慮以招標形式推售，定價將參考區內一二手成交。另提供2個連裝修示範單位，已接近完工，隨後開放予媒體參觀。

益兆集團控股旗下何文田太子道西266號重建項目今日(26日)正式命名為「名鑽」(ONE PRINCETON)，益兆集團控股副總裁林浩表示，項目已屆現樓，提供80伙，戶型涵蓋兩房至四房特色單位。

黃詩詠續指，項目樓高16層，標準單位涵蓋兩房至三房間隔，當中兩房實用面積介乎400至500方呎，三房實用面積介乎600至800方呎；另設三房及四房特色單位，實用面積介乎1,000至1,600方呎。

關於項目命名，她表示，英文名「One Princeton」啟發自太子道西及美國首屈一指的 Princeton University，凸顯項目位處名校林立的矜罕之地；中文名「名鑽」是體現項目將地段、環境及建築設計糅合於一地，在區內綻放有如鑽石的光芒。

資料顯示，益兆曾於2020年收購該地盤，並於去年8月補地價3.5億元將地積比放寬至5倍，以重建後樓面5.75萬方呎計算，每呎樓面地價約6,087元。