盛況空前｜(持續更新)屯門NOVO LAND第2B期今次輪賣171伙 暫88伙已獲認購

據記者現場所見，超過百組買家排隊等待揀樓，人龍延伸至SKY 100票務大堂，場面墟冚。項目上周六(4日)進行首輪銷售，新地副董事總經理雷霆已形容當日銷售情況是「盛況空前，人潮洶湧」。

陳永傑：投資者入市比例升至兩成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率達80%至90%，較上輪銷售更為踴躍，相信今日171伙可「一Q清枱」。NOVO LAND受惠財案寬減印花稅及市場剛性需求強勁，配合香港經濟復常加快，兩輪銷售皆能順利沽清；受惠項目完善交通配套及北都會概念，相信該區於通關後可吸引大灣區中港商人及內地專才進駐，刺激區內租賃市場。NOVO LAND投資者入市比例亦見提升至兩成，料項目租金回報可高見3厘。

陳永傑指，3月份一手市場百花齊放，中小型單位以至豪宅新盤齊推售，於競爭下發展商開售克制，買家受惠，亦將疫情累積3年的購買力爆發，料截至今日一手成交宗數可逾800宗，全月有機會衝破3,000宗一手成交，創6年半新高。

