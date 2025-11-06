盧寵茂夫婦名下凱旋門四房15萬租出 享2.6厘回報 年中曾入市港島豪宅｜二手樓成交

住宅市場租務市況不俗，有名人業主成功租出手上豪宅單位。醫務衛生局長盧寵茂夫婦持有的九龍站凱旋門四房單位，上月以15萬元租出，現可享約2.6厘租金回報。
據悉，上址成交單位為凱旋門朝日閣高層B室，實用面積約1,842方呎，屬四房間隔，原叫租18萬元，議價後減價3萬元16.7%，以約15萬元租出，呎租約81.4元。單位由盧寵茂及其妻子盧彩雲(Amy)聯名持有，二人於2010年以約6,800萬元購入，以最新成交租金計算，現享約2.6厘租金回報。
市場消息指，九龍站一帶新晉豪宅區於10月份共錄得85宗租務成交，較9月份的93宗回落約9%。不過平均呎租錄得上升，10月份達61元，較9月份的58元上揚5%，與上月錄得多宗大額租務成交，刺激平均呎租造好。除上述凱旋門成交外，天璽日鑽高層A室，實用面積約1,530方呎，屬三房間隔，以月租14萬元租出，呎租約91.5元。業主於2009年以約3,888萬元買入單位，現享約4.3厘租金回報。
太太盧彩雲今年中擲7800萬買薄扶林洋房
盧寵茂夫婦喜愛「投資磚頭」，尤其豪宅物業。資料顯示，太太盧彩雲於今年中以7,800萬元購入薄扶林碧麗軒低座洋房單位，實用面積2,645方呎，連約361方呎花園及177方呎平台，屬四房間隔，呎價約2.9萬元。
據公開資料介紹指，盧彩雲為瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁，在銀行業有超過30年的經驗，積極領導香港財富管理行業的發展，並擔任香港私人財富管理公會行政委員會的主席。