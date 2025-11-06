盧寵茂夫婦名下凱旋門四房15萬租出 享2.6厘回報 年中曾入市港島豪宅｜二手樓成交

住宅市場租務市況不俗，有名人業主成功租出手上豪宅單位。醫務衛生局長盧寵茂夫婦持有的九龍站凱旋門四房單位，上月以15萬元租出，現可享約2.6厘租金回報。

據悉，上址成交單位為凱旋門朝日閣高層B室，實用面積約1,842方呎，屬四房間隔，原叫租18萬元，議價後減價3萬元16.7%，以約15萬元租出，呎租約81.4元。單位由盧寵茂及其妻子盧彩雲(Amy)聯名持有，二人於2010年以約6,800萬元購入，以最新成交租金計算，現享約2.6厘租金回報。

市場消息指，九龍站一帶新晉豪宅區於10月份共錄得85宗租務成交，較9月份的93宗回落約9%。不過平均呎租錄得上升，10月份達61元，較9月份的58元上揚5%，與上月錄得多宗大額租務成交，刺激平均呎租造好。除上述凱旋門成交外，天璽日鑽高層A室，實用面積約1,530方呎，屬三房間隔，以月租14萬元租出，呎租約91.5元。業主於2009年以約3,888萬元買入單位，現享約4.3厘租金回報。