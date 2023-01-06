相連單位要簽兩份合約? 購買相連單位伏位你要知

市場上的相連單位，可以分為「原裝相連」或「自製相連」兩大類，其中「原裝相連」單位是指由發展商於發售時，已預先打通的相連單位，由於這些類單位於發展商規劃屋苑時已計劃作為特色單位發售，單位的改動於入則時已獲屋宇署批准，發展商亦會這些相連/複式單位視作一戶發售，買家只需要簽署一份買賣合約已可完成交易。

自製相連 需簽兩份合約

「自製相連」單位是指買家同時/先後買入兩個毗連或上下相連的單位，自行將單位打通成為相連單位，由於原本是兩個不同單位，買家需要簽署兩份不同買賣合約。就算新買家購入的是二手的相連單位，一樣需要簽署兩份合約。

自製相連其中一單位 須繳樓價 15% 印花稅

購買自製雙連單位在計算印花稅時，就算新買家是首次置業者，亦只有其中一個單位可以用首置的印花稅率（第二標準稅率），而另一單位則必須按非首置的稅率計算，即必須繳付樓價15%的從價印花稅。但如購買的是發展商推出的原裝相連單位，由於當作一個單位發售，具備首置身份的買家，可以享費用較低的印花稅率。

自製相連只可造五成按揭

購買自製相連單位向申請銀行按揭時，因會當作兩個單位計算，銀行會調低按揭成數，最高只可做樓價五成按揭，所以買家必須有足夠資金付首期。部分自製相單位，銀行甚至會要求買家必須修復打通部分，才會批出按揭，否則根本不會承按。故準買家於決定前，宜先向銀行查詢有關單位的按揭問題，最好是取得銀行預先批核，否則隨時可能因無法申請按揭而使交易告吹。

買家購入自製相連單位時，應先確定單位的改動已入則並獲屋宇署批准，否則便屬違規改建，會影響買賣及日後轉售。而且私自改建相連單位，除有可能違反建築物條例外，亦可能違反大廈公契、消防安全條例，甚至政府地契，如個別有露台及工作平台的屋苑，於打通單位後會超出露台所佔地積比的規定，因而會影響單位成交。亦可能會對大廈結構成影響，有關當局可以強制要求業主還原已改建部分。

另外，如買家打算購入兩個單位打通作相連單位，亦要先查詢專業人士意見，因並非所有屋苑都會容許將兩個單位打通，就算入則亦不一定會獲屋宇署批准，故在取得同意前，切莫偷步開工。

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