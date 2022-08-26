相隔一月｜折實643萬入場 凱柏峰II趁新盤熱 加推108伙

一手市場氣氛高漲，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II上月中完成首輪銷售168伙，相隔一個月後，昨加推3號價單，涉108伙，維持最高16%折扣優惠，折實價643.1萬元起，折實平均呎價18,563元，與上一張價單相若。

信置執行董事田兆源表示，今批全屬標準單位，涵蓋32伙一房、65伙兩房以及11伙三房。單位折實價643.1萬至1,316.36萬元，呎價17,776至20,048元。入場單位屬2A座10樓E室，面積353方呎，一房開放式廚房設計，折實價643.1萬元，呎價18,218元；最低呎價屬2B座10樓F室，面積451方呎，兩房開放式廚房設計，折實價801.69萬元，呎價17,776元。

市場估計該盤最快今日公布最新銷售安排，有機會下周展開新一輪銷售。凱柏峰II於上月17日首輪推售168伙，至今累售141伙，套現約12.4億元。該盤提供644伙，面積由299至989方呎，戶型涵蓋一房至三房，樓花期長約28個月。

NOVO LAND第三輪截收8387票 超額逾48倍

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期將於明日進行第三輪銷售，亦屬該盤最後一輪大型推售，涉188伙，昨日已截票，截收8,387票，當中包括202票為代理入票，以價單發售170伙計，超額認購逾48倍；另有18伙以招標形式開售，涵蓋平台特色戶、三房一套加多用途房連洗手間單位及頂層「NOVO天際泳池大宅」。

利奧坊．凱岸特色戶1708萬沽創項目新高

大角咀新盤Larchwood部署開售之際，同區恒基地產(012)「利奧坊」系列單日連錄4宗成交，共套現約3,533萬元。恒基物業營業(二)部總經理韓家輝表示，其中利奧坊．凱岸1座31樓B室頂層特色戶，三房間隔，面積508方呎，連158方呎平台及62方呎天台，以1,708萬元售出，破項目成交價新高，呎價33,622元。

利奧坊．壹隅則錄3宗成交，分別為1座6樓、7樓及26樓K室，同屬面積264方呎一房，成交價介乎582.78萬至656.21萬元，呎價22,075至24,856元；消息指，有大手客連購2伙。「利奧坊」系列至今共售出1,516伙，套現近91億元。