看好超級豪宅市場 赤柱洋房盤SOLACE 部署下月招標

一手市場近期連錄大額成交個案，發展商把握時機推出手上豪宅項目應市。東立地產旗下赤柱洋房「SOLACE」部署下月招標發售，公司地產部總監陳玉成表示，有機會因應市況有加價空間，但價錢不會太進取；另透露同系另一豪宅項目壽臣山「南天第」有準買家洽商中。

「SOLACE」位處赤柱村道52及54號，提供6幢洋房，實用面積2,496至2,787方呎；該盤於今年首季以1.73億元售出1幢洋房。

陳玉成指，樓市自全撤辣及減息後，市況理想，超級豪宅成交有可觀升幅。集團對後市感到樂觀，相信市況向好，尤其超級豪宅市場，展望1億元以上超級豪宅將價量齊升。他稱，「南天第」3間洋房傾向一次過售出，現時有準買家洽商中。