看好超級豪宅市場 赤柱洋房盤SOLACE 部署下月招標

一手市場近期連錄大額成交個案，發展商把握時機推出手上豪宅項目應市。東立地產旗下赤柱洋房「SOLACE」部署下月招標發售，公司地產部總監陳玉成表示，有機會因應市況有加價空間，但價錢不會太進取；另透露同系另一豪宅項目壽臣山「南天第」有準買家洽商中。
「SOLACE」位處赤柱村道52及54號，提供6幢洋房，實用面積2,496至2,787方呎；該盤於今年首季以1.73億元售出1幢洋房。
陳玉成指，樓市自全撤辣及減息後，市況理想，超級豪宅成交有可觀升幅。集團對後市感到樂觀，相信市況向好，尤其超級豪宅市場，展望1億元以上超級豪宅將價量齊升。他稱，「南天第」3間洋房傾向一次過售出，現時有準買家洽商中。
下月最少4新盤逾1800伙登場
展望下月一手市場最少有4盤涉逾1,800伙可登場，以中小型單位為主。其中由萬科香港發展的大埔馬窩路項目第1期提供403伙，早前已獲批預售，預計短期內進行命名。永泰地產(369)旗下上水「雲向」早前已上載樓書，提供765伙，主打一房及兩房。
市區方面，九龍建業(034)西營盤「半山名滙」提供111伙，早前預告短期內開放示範單位。另新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」第2期涉584伙，有機會下月推出應市。
嘉琳庭院洋房單位逾1.15億沽
億元成交再度出現，嘉華國際(173)旗下九龍塘嘉林邊道2號「嘉琳」昨錄首宗買賣個案，招標售出庭院洋房單位A，五房五套房設計，實用面積4,578方呎，連959方呎天台及231方呎庭院，連2個車位以1.515億元成交，呎價33,093元。
太子道西233號標售6伙
新地與會德豐地產合作的何文田現樓新盤「太子道西233號」昨招標售出6伙，涉資逾1.65億元。該6伙全屬向南四房雙套間隔，實用面積1,038及1,039方呎，成交價由2,405萬至2,946.9萬元，成交呎價由23,147至28,390元。其中成交金額及呎價最高單位同為15樓A室，實用面積1,038方呎，成交價2,946.9萬元，呎價28,390元。發展商表示，項目持續收到標書，正審視相關標書，料將繼續公布成交。