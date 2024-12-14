眼鏡房設計攻略｜拆解眼鏡房擺傢俬困局　實用改裝貼士全公開｜好裝修

「眼鏡房」係香港常見嘅住宅格局，因為佢兩間房並排面向同一邊而命名。呢種佈局喺300至400呎嘅舊樓細單位中最為常見，喺洋樓、居屋同私人屋苑都可以搵到，例如沙田第一城、淘大花園、麗晶花園等。而一般樓齡較新嘅單位已經再不流行咁嘅設計。眼鏡房往往令人又愛又恨，最極端嘅例子當然係「五門歸心」格局，五道門全部面向廰，令到唔少戶主構思設計時相當頭痛。一齊嚟了解眼鏡房嘅特點同優缺點，仲有一啲實用嘅改裝方法，花啲心思「眼鏡房」都可以好好用。

什麼是眼鏡房？ 「眼鏡房」通常指的是兩房單位，其中兩間房間的門並排朝向客廳，形成類似眼鏡的外觀。這種佈局通常沒有走廊和玄關，呈現出一種開放式的格局。 眼鏡房的優點： 空間實用性高：由於沒有走廊玄關，整個空間更加開闊和實用。

靈活性強：房間之間的牆壁通常不是主力牆，可以根據需要進行改造。

方正的格局：相比一些不規則形狀的單位，眼鏡房的方正格局更為四正，沒有奇怪的角落。 眼鏡房的缺點： 隱私性差：開放式格局使得進門後可以一眼看到整個單位，缺乏私密感。

傢俱擺放受限：由於四面牆要容納兩個房門，甚至廚廁以及大門，牆身空間變得零碎，大型傢俱的擺放經常會受到限制。

採光問題：眼鏡房通常窗戶較少，可能存在採光不足的問題。

改裝眼鏡房方法： 1. 拆牆打通： 拆牆可能是最簡單直接的做法，例如將兩個房間打通變成更大的主人房，或者將其中一間改造成客飯廳，創造一個更大的空間，戶主亦有更多位置放置梳化或大型家電。 2. 改造房門： 將傳統的掩門改為暗門，把面向廳的房門稍為隱藏起來，令其與牆身融為一體；趟門也是個不錯的選擇，增加連貫感之餘，亦節省開關門的空間。

3. 增加隔斷： 為了增加使用分區更加明確，可以在大門和客廳之間攞放屏風或鞋櫃，創造出玄關的效果之餘，亦可增加私密性和儲物空間。利用傢俱巧妙分隔空間，例如客飯廳中間放置矮櫃，可以用作梳化的靠背，增強分間效果以及收納功能。 4. 強化照明： 眼鏡房單位的窗戶通常設置在房間，客廳容易缺乏自然光。需要增加照明設計，解決可能存在的採光不足問題。玻璃門透光感強，能為客廳引入光線，亦可使用反光材料或鏡子，增加空間感和亮度。

5. 多功能傢俱： 選擇可折疊或多功能的家具，提高空間使用率。同時，利用牆面空間，增加收納設計。 6. 色彩運用： 牆面顏色使用淺色系，營造空間感。亦可透過不同的色彩搭配，劃分功能區域。 免費了解更多不同屋型裝修報價：

公居屋

私樓

一手新盤

唐洋樓

===============================================

本文章內容及圖片均由專欄作者裝修佬提供。