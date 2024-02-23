公屋加名或除名手續及表格 新抱/親友同住要登記戶籍嗎？

不少人現正租住公屋，根據房屋署租約規定，公屋戶主必須向署方申報同住單位內主要家庭成員的資料，如戶主的家庭狀況有任何改變，必須提交表格，立即通知屋邨辦事處或分區租約事務管理處，以便完成手續及更新相關紀錄。

根據相關規定，公屋戶主及名列在租約上的家庭成員，都必須經常持續居於承租單位內，如戶主的家庭狀況，因出生、死亡或其他任何情況而改變，便須要立即通和房委會。

欲加戶須符合指定條件

並非所有同住成員都符合新增戶籍要求，想要登記戶籍的人士，亦要合乎「加戶政策」所訂明的條件。如想為新生嬰兒或18歲以下兒童申請加戶，則其父母都須要是戶籍內的認可成員，如其父母只有一人為認可成員（包括鰥夫、寡婦、離婚人士或配偶並非香港居民），其配偶必須原屬可加戶類別。在小朋友成功加戶後（加入戶主的兒女除外），其他成員不得再要求加入配偶或兒女，他們並須於遷出時取消戶籍。

戶主亦可為其中一名已婚子女的配偶，又或同時為已婚子女的配偶和該已婚子女（須為戶藉認可成員）的18歲以下兒女申請加戶。但需留意加戶成功後，其他成員不得再要求加入配偶或兒女，而且他們也需要在遷出後取消戶籍。