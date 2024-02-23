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睇樓團
2024-02-23 17:05:00

公屋加名或除名手續及表格 新抱/親友同住要登記戶籍嗎？

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公屋加名手續及表格 新生兒/新抱/親友同住要登記戶籍嗎？（am730製圖）

公屋加名手續及表格 新生兒/新抱/親友同住要登記戶籍嗎？（am730製圖）

不少人現正租住公屋，根據房屋署租約規定，公屋戶主必須向署方申報同住單位內主要家庭成員的資料，如戶主的家庭狀況有任何改變，必須提交表格，立即通知屋邨辦事處或分區租約事務管理處，以便完成手續及更新相關紀錄。

並非所有同住成員都符合新增戶籍要求，想要登記戶籍的人士，亦要合乎「加戶政策」所訂明的條件。

並非所有同住成員都符合新增戶籍要求，想要登記戶籍的人士，亦要合乎「加戶政策」所訂明的條件。

根據相關規定，公屋戶主及名列在租約上的家庭成員，都必須經常持續居於承租單位內，如戶主的家庭狀況，因出生、死亡或其他任何情況而改變，便須要立即通和房委會。

欲加戶須符合指定條件

並非所有同住成員都符合新增戶籍要求，想要登記戶籍的人士，亦要合乎「加戶政策」所訂明的條件。如想為新生嬰兒或18歲以下兒童申請加戶，則其父母都須要是戶籍內的認可成員，如其父母只有一人為認可成員（包括鰥夫、寡婦、離婚人士或配偶並非香港居民），其配偶必須原屬可加戶類別。在小朋友成功加戶後（加入戶主的兒女除外），其他成員不得再要求加入配偶或兒女，他們並須於遷出時取消戶籍。

戶主亦可為其中一名已婚子女的配偶，又或同時為已婚子女的配偶和該已婚子女（須為戶藉認可成員）的18歲以下兒女申請加戶。但需留意加戶成功後，其他成員不得再要求加入配偶或兒女，而且他們也需要在遷出後取消戶籍。

達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖）

合資格親友 可申請有條件暫住

至於戶主的其他親友，亦可申請有條件暫住於單位內，但須合乎以下條件：

  1. 未能通過「一個家系」的條件、「全面經濟狀況審查」或「住宅物業權審查」規定，但需負責照顧年邁戶主的成年子女
  2. 負責照顧戶主的 兄/弟/姊/妹（只限一名）及其家人
  3. 須依靠戶主的18歲以下的內孫/外孫
  4. 須依靠戶主的受供養親屬

在為這些親友申請有條件暫住時，必須具備可證明雙方親屬關係的有效證明文件、而且須要每6個月申報一次居住狀況，如該名親友不再需要照顧或依靠戶主時，便須要在3個月內遷出該公屋單位。

房屋署有權控告違規戶主
需注意如沒有登記在公屋租約上家庭成員名單上的親友，根據條例並不能居於相關公屋單位內，否則便可當作濫用公屋資源。如證實戶主濫用公屋資源，除會要求無戶籍者遷出單位外，亦可能會終止相關單位的租約。另外，要注意雖然機會一般不大，但房屋署有權可檢控相關單位的業主，故如不想被控告，切莫以身試法。

公屋加名手續及所需文件

 (a) 如申請加入的家庭成員為配偶，請遞交–
(i)    結婚證明文件副本；
(ii)   配偶身份證明文件副本；及
(iii)   如配偶居港未滿 7 年，須附印有首次獲准入境日期的單程證／旅遊證件／護照或相關證明文件副本。

(b)    如申請加入的家庭成員為子女，請遞交–
(i)    子女出生證明書或身份證明文件及關係證明文件副本；；
(ii)    子女管養權、領養或監護人的判令／委任文件副本（如適用）；及
(iii)    如子女居港未滿 7 年，須附印有首次獲准入境日期的單程證／旅遊證件／護照或相關證明文件副本。

(c)    如申請加入的家庭成員並非配偶／子女，請遞交–
(i)    申請者與該名家庭成員的關係證明文件副本；
(ii)    該名家庭成員的身份證明文件副本；及
(iii)    如該名家庭成員居港未滿 7 年，須附印有首次獲准入境日期的單程證／旅遊證件／護照或相關證明文件副本。

(d)    如屬懷孕滿 16 周，請遞交註冊醫生簽發列明預產日期的證明文件副本。

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