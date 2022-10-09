睇樓大半年+抽新盤又唔中籤！上車客回流二手 終擲445萬買屯門兩房

不少業主加大減幅求售，近日市場又接連有利好消息，包括放寬防疫措施，復常在望，陸續有買家回流入市，屯門區連錄兩宗兩房「4字頭」二手成交個案。

盈豐園兩房減價逾9%沽

中原地產副分區營業經理葉津榮表示，屯門盈豐園1座中高層F室，實用面積約367方呎，兩房間隔，向西南，享游泳池及公園景，附企理裝修。上月中開價490萬元，不久便有買家還價洽購，議價後以445萬元沽出，累減45萬元或約9.2%，呎價約12,125元。

葉津榮透露，買家為同區上車客，睇樓大半年，亦曾抽籤認購同區新盤，可惜未有中籤，最近見市況改善，後市趨向明朗化，隨即回流二手市場覓盤入市，盈豐園位置方便，鄰近多個商場及大量食肆，起居配套完善，見上址價錢合理，迅速承接。

原業主於2016年2月292萬元買入單位，持貨近9年，現轉手帳面獲利153萬元，單位期內升值約52%。

首置客低市價接手寶怡花園兩房

鄰近上述盈豐園的寶怡花園，日前亦錄得一宗「4字頭」兩房成交。祥益地產高級分行經理黃文樂稱，寶怡花園2座中層C室，實用面積約415方呎，兩房兩廳間隔，獲區內首置客以438萬元「即睇即買」，呎價約10,554元，屬於低市價成交。

據悉，新買家主要鍾情上述單位間隔實用，且附有企理裝修，由於原業主有意換樓，故增加議幅，放盤叫價由460萬元，最後願減價22萬元或約4.8%，新買家有感樓價符合預算，遂便決定「即睇即買」作自住用途。

原業主於2005年以約80萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約358萬，單位期內升值近4.5倍。