睇準屯門區樓價低水！外區客「FULL PAY」買兩房 上手業主慘蝕33%｜二手樓成交

樓市充斥不少利好因素，增強買家入市意欲。屯門區二、三綫屋苑近期交投速度加快，有外區客睇準該區樓價低水，惟業主要蝕讓離場。
嘉喜利大廈高層戶「3球」售出
祥益地產執行董事盤嘉茵表示，屯門單幢式物業嘉喜利大廈新近錄得一宗外區客買賣，單位為高層D室，實用面積約350方呎，兩房間隔。
盤嘉茵指，新買家為外區客，認為屯門區樓價低水，專程前來物色筍盤作長遠投資，主要鍾情單位附設企理裝修，毋須額外花費翻新即可出租，加上業主調整價格，減價10萬元，有感單位價格合乎預算，遂便決定以300萬元「Full Pay」一炮過付清樓價購入上址作收租之用，呎價約8,571元。
盤嘉茵稱，上址若作投資收租，現時市值租金大約為1萬元，新買家料享租金回報率約4厘。據悉，原業主於2018年以約450萬購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧蝕約150萬元，單位期內貶值約33.3%。資料顯示，嘉喜利大廈位於青山灣段385號，1982年入伙，提供168個單位。
即睇屯門嘉喜利放盤 (House730)
外區客335萬購怡樂花園兩房
利嘉閣地產屯門-兆康站分行助理分區經理梁潮稱，怡樂花園3座高層H室，實用面積約335方呎，屬兩房間隔，望山景。
梁潮透露，新買家為外區客，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤，即聯絡代理安排睇樓。客人心儀單位間隔四正，屋苑環境舒適，於是洽購。上址原開價355萬元放售，議價後減價20萬元，以335萬元沽出，呎價約10,000元。
據悉，原業主於2019年以約435萬元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失100萬元，單位期內跌價約23%。資料顯示，怡樂花園位於屯門新墟景峰徑4-8號，1988年入伙，共有3座，提供672伙。
即睇屯門怡樂花園放盤 (House730)
華利大廈銀主盤7年蒸發45%
至於銀主盤樓價蒸發幅度更為驚人，市場消息指，屯門華利大廈高層B室，實用面積約229方呎，可作兩房間隔。上月中淪為銀主盤，銀行開價216萬元放售，最後放盤兩周減價39.2萬元或約18.1%，以176.8萬元售出，呎價約7,721元。
據悉，原業主於2018年以323萬元購入單位，持貨約7年，現帳面貶值146.2萬元或約45.3%。資料顯示，華利大廈位於屯門新墟青菱徑9號，1982年入伙，提供45個單位。