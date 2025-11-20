睇準屯門區樓價低水！外區客「FULL PAY」買兩房 上手業主慘蝕33%｜二手樓成交

樓市充斥不少利好因素，增強買家入市意欲。屯門區二、三綫屋苑近期交投速度加快，有外區客睇準該區樓價低水，惟業主要蝕讓離場。 嘉喜利大廈高層戶「 3 球」售出 祥益地產執行董事盤嘉茵表示，屯門單幢式物業嘉喜利大廈新近錄得一宗外區客買賣，單位為高層D室，實用面積約350方呎，兩房間隔。 盤嘉茵指，新買家為外區客，認為屯門區樓價低水，專程前來物色筍盤作長遠投資，主要鍾情單位附設企理裝修，毋須額外花費翻新即可出租，加上業主調整價格，減價10萬元，有感單位價格合乎預算，遂便決定以300萬元「Full Pay」一炮過付清樓價購入上址作收租之用，呎價約8,571元。

外區客 335 萬購怡樂花園兩房 利嘉閣地產屯門-兆康站分行助理分區經理梁潮稱，怡樂花園3座高層H室，實用面積約335方呎，屬兩房間隔，望山景。 梁潮透露，新買家為外區客，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤，即聯絡代理安排睇樓。客人心儀單位間隔四正，屋苑環境舒適，於是洽購。上址原開價355萬元放售，議價後減價20萬元，以335萬元沽出，呎價約10,000元。