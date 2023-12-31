睿峰示範單位｜238呎連裝修開放式單位曝光 設計顯隨性生活（多圖有片）｜長沙灣新盤

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」於本周三（27日）向傳媒展示西翼29樓D室連裝修及家俬的示範單位，實用面積為238方呎，採開放式間隔，連22方呎露台，享開陽市區景觀。 該示範單位以「cozy chic」的設計風格，打造擁有寬敞明亮的室內空間和大片的窗戶，讓自然光充分進入室內。設計強調將舒適的、愜意的、溫馨的風格及元素融入室內空間，創造出溫暖舒適令人放鬆和平靜的氛圍。

單位使用了大理石地板和木質元素，營造出高雅和自然的感覺。客廳主要以舒服的沙發床作為主體，設計選用了柔和色調及自然材料，如棉麻、亞麻布和輕薄的紗簾。設計形格的電視櫃加上中性的特色畫作及花卉配飾，讓自然氣息蔓衍在整個環境中，展現出既舒服又舒適的感覺和生活細節。沙發床旁邊搭配一盞時尚燈具及簡約時尚的掛衣架，讓空間物品擺設有高有低更具層次感。