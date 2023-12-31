睿峰示範單位｜238呎連裝修開放式單位曝光 設計顯隨性生活（多圖有片）｜長沙灣新盤

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」於本周三（27日）向傳媒展示西翼29樓D室連裝修及家俬的示範單位，實用面積為238方呎，採開放式間隔，連22方呎露台，享開陽市區景觀。
該示範單位以「cozy chic」的設計風格，打造擁有寬敞明亮的室內空間和大片的窗戶，讓自然光充分進入室內。設計強調將舒適的、愜意的、溫馨的風格及元素融入室內空間，創造出溫暖舒適令人放鬆和平靜的氛圍。
單位使用了大理石地板和木質元素，營造出高雅和自然的感覺。客廳主要以舒服的沙發床作為主體，設計選用了柔和色調及自然材料，如棉麻、亞麻布和輕薄的紗簾。設計形格的電視櫃加上中性的特色畫作及花卉配飾，讓自然氣息蔓衍在整個環境中，展現出既舒服又舒適的感覺和生活細節。沙發床旁邊搭配一盞時尚燈具及簡約時尚的掛衣架，讓空間物品擺設有高有低更具層次感。
浴室位於入室左側，設計注重於自然材料和簡潔的線條，使用了大理石地板和牆面，配以型格櫥櫃和石材洗手台。浴室採乾濕分離設計，未設有窗戶，淋浴間以玻璃門分隔。
整個示範單位的設計展現出隨性生活感覺，加上透過露台映人室內的天然光線，為全屋帶來一絲寧靜愜意和放鬆的氛圍，這種設計風格可以為那些單身人士，在完成日間繁忙的工作回家後，可以擁有一個專屬於自己的「comfort zone」，讓身心靈都獲得釋放。
「睿峰」位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224至639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203至758方呎，平台面積由62至375方呎不等。