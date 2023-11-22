睿峰累售318伙 夥利嘉閣推專才優惠 送總值9萬元家電禮券｜長沙灣新盤

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」自2月現樓發售以來，累沽129伙，套現近15億元；全盤迄今累沽318伙，套現近32億元。項目今日(22日)夥拍利嘉閣地產推出專才置業優惠，即日起至12月15日，首3名經利嘉閣購入「睿峰」兩房單位的外來人才買家，可獲贈3萬元家電禮券，優惠總值達9萬元。

專才買家佔近月交投四成

VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，《施政報告》公布後，成交量每月均錄得增長，10月售出20伙；本月暫沽13伙，套現約1.5億元。專才買家佔近一個月內交投約四成，「睿峰」已屆現樓，可以減低他們顧慮，再加上專才多為金融行業人士，去到中環工作較方便。