睿峰累售318伙 夥利嘉閣推專才優惠 送總值9萬元家電禮券｜長沙灣新盤

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」自2月現樓發售以來，累沽129伙，套現近15億元；全盤迄今累沽318伙，套現近32億元。項目今日(22日)夥拍利嘉閣地產推出專才置業優惠，即日起至12月15日，首3名經利嘉閣購入「睿峰」兩房單位的外來人才買家，可獲贈3萬元家電禮券，優惠總值達9萬元。
專才買家佔近月交投四成
VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，《施政報告》公布後，成交量每月均錄得增長，10月售出20伙；本月暫沽13伙，套現約1.5億元。專才買家佔近一個月內交投約四成，「睿峰」已屆現樓，可以減低他們顧慮，再加上專才多為金融行業人士，去到中環工作較方便。
外來人才漸成核心買家
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，《施政報告》推出多項樓市「減辣」措施，其中，合資格的外來人才在港置業的「辣稅」不但減半，更改為「先免後徵」，所付的稅款變相與首次置業的港人看齊，外來人才漸成為一手市場核心買家。另外，影響香港買家的最大因素之一，美國利率已連續兩月停止加息，息口亦望見頂，若明年首兩季迎來止息，香港樓市將會反彈。
「睿峰」位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224至639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203至758方呎，平台面積由62至375方呎不等。