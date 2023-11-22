熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-22 15:13:41

睿峰累售318伙 夥利嘉閣推專才優惠 送總值9萬元家電禮券｜長沙灣新盤

分享：
睿峰累售318伙 夥利嘉閣推專才優惠 送總值9萬元家電禮券｜長沙灣新盤

「睿峰」夥拍利嘉閣地產推出置業優惠，首3名兩房單位外來人才買家，可獲3萬元家電禮券。

 由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」自2月現樓發售以來，累沽129伙，套現近15億元；全盤迄今累沽318伙，套現近32億元。項目今日(22)夥拍利嘉閣地產推出專才置業優惠，即日起至1215日，首3名經利嘉閣購入「睿峰」兩房單位的外來人才買家，可獲贈3萬元家電禮券，優惠總值達9萬元。

專才買家佔近月交投四成

VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，《施政報告》公布後，成交量每月均錄得增長，10月售出20伙；本月暫沽13伙，套現約1.5億元。專才買家佔近一個月內交投約四成，「睿峰」已屆現樓，可以減低他們顧慮，再加上專才多為金融行業人士，去到中環工作較方便。

Ad Block

外來人才漸成核心買家

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，《施政報告》推出多項樓市「減辣」措施，其中，合資格的外來人才在港置業的「辣稅」不但減半，更改為「先免後徵」，所付的稅款變相與首次置業的港人看齊，外來人才漸成為一手市場核心買家。另外，影響香港買家的最大因素之一，美國利率已連續兩月停止加息，息口亦望見頂，若明年首兩季迎來止息，香港樓市將會反彈。

「睿峰」位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203758方呎，平台面積由62375方呎不等。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受