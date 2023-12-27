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地產
2023-12-27 14:25:12

睿峰累售330伙 夥利嘉閣送總值9萬電器禮券｜長沙灣新盤

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睿峰累售330伙 夥利嘉閣送總值9萬電器禮券｜長沙灣新盤

睿峰夥拍利嘉閣地產送首3名外來人才買家價值3萬元的電器禮券。（陳奕釗攝）

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」銷情持續，VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，項目開售至今累沽330伙，套現約33億元，現餘84伙待售，主要為兩房戶。

陳玉成續指，《施政報告》發布後，項目累售47伙，其中買家為外來人才的約為13伙，佔到近三成；另外，政府輸入人才計劃截至11月接獲逾20萬宗申請，其中逾12萬宗獲批，預計今年年底能實現約10萬人到港，相信這批外來人才將對香港樓市繼續做出貢獻。

「睿峰」現夥拍利嘉閣地產推出「專才置業2024頭炮優惠」，利嘉閣地產董事徐志華表示，由即日（27日）起至明年110日，凡透過香港入境事務處各類人才入境計劃獲批來港的人士，或利嘉閣特選客戶，首3名經利嘉閣地產購入「睿峰」開放式或兩房單位的買家，即可獲贈3萬元的電器禮券，優惠總值達9萬元。

徐志華稱，自《施政報告》推出「減辣」措施，合資格海外人才在港置業可以「先免後徵」後，專才來港置業的個案不絕。其中，「睿峰」乘可即買即住的優勢，加上項目用料優越，獲得不少專才買家的垂青，預期項目將持續錄得專才置業的成交個案。

「睿峰」位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203758方呎，平台面積由62375方呎不等。

即睇長沙灣新盤睿峰最新資訊 (House730)

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