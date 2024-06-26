睿峰首3名兩房梗廚買家 七一回歸置業獲中原送價值3.88萬購物禮券｜新盤優惠

由即日(26日)起至下月31日，經中原地產購入「睿峰」首3名兩房梗廚單位的一手買家，可獲贈價值38,800元的豪華購物禮券。

由鼎珮集團持有的長沙灣「睿峰」銷情持續暢旺，為慶祝香港回歸27周年，中原地產特別為項目買家提供專屬優惠。

中原地產西九龍資深營業董事林偉文表示，由即日(26日)起至下月31日，經中原地產購入「睿峰」首3名兩房梗廚單位的一手買家，可獲贈價值38,800元的豪華購物禮券，讓買家於佳節中與家人選購心水物品。優惠先到先得，送完即止。

林偉文續指，2024年上半年一手新盤繼續主導樓市，根據市場資訊，今年年初至今市場累積錄得超過8,400宗一手成交，已達2023年全年10,757宗的78%，交投明顯加快，當中九龍及將軍澳區佔逾5,400宗，佔比高達64%，反映市區新盤備受市場追捧，承接力高企。即將踏入下半年，樓市利好因素陸續浮現。首先，市場普遍預計美國將於第三季開始減息，置業成本有望減輕。其次，第三季是傳統租賃旺季，預租個案已陸續出現，租金亦穩步上揚，有望帶動投資者入市收租。位處西九龍核心地段的的睿峰，擁全新現樓優勢，可即買即住或放租，而且與長沙灣港鐵站亦僅數分鐘步程，享盡交通四通八達優勢。