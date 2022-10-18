睿峰220伙餘貨 擬季內推

今年5月展開交樓程序、由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，有機會於季內推售。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，睿峰現尚餘約220伙待售，單位戶型涵蓋開放式至三房；而基座商場The Vertex Arcade今日(18日)起展開招標出售程序，下月18日截標，並委任高力、仲量聯行及第一太平戴維斯為商場的聯合獨家代理銷售顧問。
睿峰前稱恆大．睿峰，原先由中國恒大集團(3333)持有，其後轉讓予合夥股東鼎珮集團。陳玉成稱，項目原部署明年第一季推出市場，明日公布的施政報告若有利好樓市的措施推出，不排除提前季內推售，定價仍在研究中。他認為，美國加息步伐接近尾聲，金管局亦已放寬壓力測試，加上政府的政策配合下，相信本港樓市已見底，料物業市道今季開始向上，明年首季將回復正常，又坦言本港金融體系穩健，壓力測試是阻礙買家入市，「買唔買樓由買家自己決定，但如果因按揭問題而買唔到樓就唔係咁好」。
早前有部分因按揭問題而未能完成交易的業主，已申請消費者訴訟基金並獲批，亦已委聘律師作跟進，循法律途徑解決交易爭議，陳玉成指，公司暫未收到相關訴訟通知，不方便回應，重申公司於去年11月起已與項目買家進行溝通，至今已有約200伙完成交樓程序。
The Vertex Arcade可提供逾30間商舖
項目管理公司VMS鼎珮合夥人馬宣義說，The Vertex Arcade樓高3層，佔地約4.5萬方呎，料可提供逾30間商舖及19個設有充電配置的停車位，商場外牆備有一個面積近400方呎的LED電視屏幕，估計每月租金約200萬元。
PARK YOHO Bologna今開價 首批不少於50伙
新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna今日公布首張價單，新地代理總經理陳漢麟透露，首批將不少於50伙，戶型涵蓋開放式至三房，一房複式單位亦包括在內，隨後會開放4個現樓示範單位予公眾參觀；而該盤為買家提供半價購買九巴月票兩張的入伙優惠。
128 WATERLOO加推2伙四房周五起招標
由萊蒙國際(3688)及俊和發展合作發展、已屆現樓的何文田128 WATERLOO加推2伙「128 Collectables」5樓H室及7樓H室招標，實用面積同為1,258方呎，屬四房雙套連儲物室間隔，招標期由周五至今年12月31日。該盤由開售至今累售41伙，連同車位銷售共套現約9.25億元。