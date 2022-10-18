睿峰220伙餘貨 擬季內推

今年5月展開交樓程序、由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，有機會於季內推售。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，睿峰現尚餘約220伙待售，單位戶型涵蓋開放式至三房；而基座商場The Vertex Arcade今日(18日)起展開招標出售程序，下月18日截標，並委任高力、仲量聯行及第一太平戴維斯為商場的聯合獨家代理銷售顧問。

睿峰前稱恆大．睿峰，原先由中國恒大集團(3333)持有，其後轉讓予合夥股東鼎珮集團。陳玉成稱，項目原部署明年第一季推出市場，明日公布的施政報告若有利好樓市的措施推出，不排除提前季內推售，定價仍在研究中。他認為，美國加息步伐接近尾聲，金管局亦已放寬壓力測試，加上政府的政策配合下，相信本港樓市已見底，料物業市道今季開始向上，明年首季將回復正常，又坦言本港金融體系穩健，壓力測試是阻礙買家入市，「買唔買樓由買家自己決定，但如果因按揭問題而買唔到樓就唔係咁好」。

早前有部分因按揭問題而未能完成交易的業主，已申請消費者訴訟基金並獲批，亦已委聘律師作跟進，循法律途徑解決交易爭議，陳玉成指，公司暫未收到相關訴訟通知，不方便回應，重申公司於去年11月起已與項目買家進行溝通，至今已有約200伙完成交樓程序。

