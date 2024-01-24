短期樓花｜發展商稱求價多於求量 Elize PARK料下周開價220呎起

農曆新年將至，發展商繼續展開推盤步伐。樂風集團旗下旺角東新盤「Elize PARK」昨上載售樓說明書，實用面積220方呎起，單位戶型涵蓋一房至三房。集團創辦人及主席周佩賢表示，項目有機會下周公布首張價單，部署新春前展開首輪銷售，強調採取惜售策略，會「求價略多於求量」。

位於旺角洗衣街181號的「Elize PARK」，為單幢式22層高物業，提供52伙，單位實用面積220至438方呎。標準戶佔43伙，包括15伙一房及28伙兩房，另有7伙連平台特色戶及2伙連天台特色戶。