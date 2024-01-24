短期樓花｜發展商稱求價多於求量 Elize PARK料下周開價220呎起

農曆新年將至，發展商繼續展開推盤步伐。樂風集團旗下旺角東新盤「Elize PARK」昨上載售樓說明書，實用面積220方呎起，單位戶型涵蓋一房至三房。集團創辦人及主席周佩賢表示，項目有機會下周公布首張價單，部署新春前展開首輪銷售，強調採取惜售策略，會「求價略多於求量」。
位於旺角洗衣街181號的「Elize PARK」，為單幢式22層高物業，提供52伙，單位實用面積220至438方呎。標準戶佔43伙，包括15伙一房及28伙兩房，另有7伙連平台特色戶及2伙連天台特色戶。
料今年6月底入伙
全盤面積最細單位為5樓B室，實用面積220方呎一房，另附66方呎平台。面積最大單位為23樓A室及25樓A室，同屬實用面積438方呎三房，分別連15方呎平台和340方呎天台。另值得留意，5樓C室兩房連平台特色戶，實用面積414方呎，但平台面積達462方呎，即室外比室內面積大近12%。
據樓書顯示，項目不設車位，地下至2樓設商店，3樓為住客會所；預計入伙日期今年6月底，樓花僅約5個月，屬短期樓花項目。
設2個示範單位 最快周四開放
周佩賢表示，「Elize PARK」首張價單涉及最少30伙，由於項目單位數目不多，故採惜售策略推售，坦言「求價略多於求量」。項目定位為優質市區新盤，因此會參考市場上不同優質項目，未必只限同區，稱定價會足夠反映項目的優越性。
「Elize PARK」昨率先開放2個示範單位予傳媒參觀，包括以18樓A室為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積341方呎；而一房有裝修無改動示範單位以18樓B單位為藍本搭建，實用面積243方呎。集團董事梁鎮峰稱，兩個單位均享開揚景致，單位設計以淺木色及米白色為主調，示範單位最快明日開放予公眾參觀。