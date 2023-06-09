短期開價｜弦岸首推3伙特色戶招標 設一房示位

港島區單幢新盤出擊！莊士中國(298)鴨脷洲弦岸周二上載售樓說明書後，昨日開放示範單位予傳媒優先參觀，將於短期內公布首張價單，同日更突擊上載首份銷售安排，落實下周四招標推售3伙連平台特色戶。

主席莊家彬表示，示範單位預計下周開放予公眾參觀，首張價單將不少於50伙，定價會參考南區及鴨脷洲同類項目成交，目標月內開售。他指，疫情完結，社會回復正常，相信住宅需求會愈來愈強，對項目有信心。

即將招標發售的3伙分別為5樓A室、5樓D室及5樓E室，全屬一房間隔，實用面積234至279方呎，平台面積66至370方呎。當中5樓A室實用面積279方呎，客飯廳連接370方呎平台。單位招標期由下周四起至8月31日，期間每日中午12時招標，下午4時截標。地產部助理總經理陳慶光指，弦岸提供105伙，包括20伙開放式、77伙一房，另設8伙特色單位；全數特色單位將以招標形式發售，預計明年9月30日入伙。