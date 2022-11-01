短期開價｜澐璟推四房搶攻 跑道區再有新盤登場

踏入11月，市區新盤戰開打在即。屬啟德跑道區第三個應市的住宅項目、由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作的澐璟，昨上載售樓說明書，並率先開放四房無改動示範單位予傳媒參觀，預告短期內公布銷售安排。
澐璟樓書顯示，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。低座單位涉6伙，實用面積4,294至4,850方呎。最細面積為3A座D室，實用面積371方呎，一房開放式廚房間隔，浴室設雙門設計，住戶可由睡房進入形成套房格局。項目設373個住宅停車位，預計入伙日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。
華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡稱，澐璟上周獲批預售樓花同意書，而位於紅磡的展銷廳面積達3萬方呎，共設6個示範單位，當中2個附連裝修，戶型涵蓋兩房至四房，將於短期內開放予公眾參觀。
首度開放四房2088方呎無改動示位
該盤昨日首度開放以1座28樓A室為藍本搭建的示範單位，實用面積2,088方呎，屬四房三套房設計，層與層之間高度達3.27米，屋內設有玄關，長形客飯廳面積偌大，落地玻璃趟門連接67方呎露台。項目全數四房單位均位處前排臨海地段，加上每戶均設私人升降機大堂。保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀透露，近期此類單位查詢踴躍，考慮於首批單位內推出部分四房單位應市。單位定價會參考一線海景物業、九龍塘及九龍站項目近期成交價。
其他市區新盤本月群起出擊，佳明集團(1271)土瓜灣炮仗街住宅項目將於今日命名，同日另有萬科香港長沙灣連方I及恒基地產(012)紅磡必嘉坊．迎匯公布最新銷售部署。