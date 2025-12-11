短炒新盤獲利成交頻現！投資者買兩房一年轉手大賺逾「3球」｜入伙盤成交

樓市氣氛向好，二手市場頻錄短炒獲利個案，當中不乏近年才開賣的新盤，主要由於近年發展商推售新盤大多以低價作招徠，隨著樓價見底回升，令業主有沽貨可以獲利離場。其中啟德天璽．天一個兩房單位，原業主持貨約1年轉售帳面大賺超過300萬元離場1

市場消息指，天璽．天3座低層A1室，實用面積約559方呎，兩房間隔。原業主於去年11月斥約1,251.7萬元入市，今年9月底開價1,568萬元放售，最後成功「零議價」售出，呎價約28,050元，持貨約1年帳面速賺316.3萬元或約25.3%。