短炒新盤獲利成交頻現！投資者買兩房一年轉手大賺逾「3球」｜入伙盤成交

樓市氣氛向好，二手市場頻錄短炒獲利個案，當中不乏近年才開賣的新盤，主要由於近年發展商推售新盤大多以低價作招徠，隨著樓價見底回升，令業主有沽貨可以獲利離場。其中啟德天璽．天一個兩房單位，原業主持貨約1年轉售帳面大賺超過300萬元離場1
市場消息指，天璽．天3座低層A1室，實用面積約559方呎，兩房間隔。原業主於去年11月斥約1,251.7萬元入市，今年9月底開價1,568萬元放售，最後成功「零議價」售出，呎價約28,050元，持貨約1年帳面速賺316.3萬元或約25.3%。
西營盤尚瓏開放式戶半年沽速賺70萬
至於西營盤尚瓏亦錄得一宗短炒獲利成交，單位為低層D室，實用面積約242方呎，屬開放式間隔，最新以540萬元售出，呎價約22,314元。據悉，原業主於今年6月以約470萬元入市，持貨約半年，現轉售帳面速賺70萬元或約15%。
長沙灣Belgravia Place兩房一年多升值近9%
此外，長沙灣Belgravia Place第1期1A座高層20室，實用面積約335方呎，兩房間隔，新近以640萬元售出，呎價約19,104元。據悉，原業主於去年3月中以約587.78萬元入市，持貨一年多，現轉售帳面獲利約52.22萬元或8.9%。
火炭星凱．堤岸兩房8個月炒高近5%
市場消息指，火炭星凱．堤岸2座高層B室，實用面積約481方呎，屬兩房間隔。據悉，原業主於今年4月初以800萬元入市，相隔約半年放售，最終以838萬元獲區內用家承接，呎價約17,422元，持貨約8個月，現轉售帳面賺38萬元或約4.8%。
屯門凱和山一房半年沽帳賺5萬
另外，屯門掃管笏凱和山第1座高層C室，實用面積約375方呎，一房間隔。原業主於今年6月以約375.2萬元購入上址，隨後開價418萬元放售，近日成功以380萬元易手，呎價約10,133元，持貨短短半年，現轉售帳面賺約5萬元，惟扣除交易使費，料只能平手離場。