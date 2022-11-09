破頂價買｜國安公署5億購筆架山別墅

設獨立車路及入口 私隱度極高

國安公署購入的屬緹山別墅1號，實用面積7,171方呎，五房五套房間隔，連帶3個住宅停車位，單位設有升降機及私人停車庫。別墅1號屬全盤面積最大並位處單邊，靠近屋苑正門入口位置。從平面圖顯示，一入屋苑即有兩條分叉路，右邊車路通往屋苑其他別墅及分層戶住宅大樓，左邊為獨立車路連接別墅1號，意味出入基本上不會與其他住戶碰面，私隱度極高。

緹山位於龍駒道9號，提供45伙，包括5座別墅、14間獨立洋房及26間分層單位，實用面積1,656至7,171方呎，項目迄今累售39伙，總成交金額逾63億元，平均成交呎價逾6萬元。

據《印花稅條例》，中央人民政府、香港政府、公職人員法團或以公職人員身分行事的任何人，均毋須繳付任何文書可予徵收的印花稅。因此是次國安公署料獲豁免繳納相關印花稅。

林大輝6月擲近2.3億買特色戶

緹山曾獲政界名人入市，包括全國政協委員林大輝於今年6月份以首置名義買入1伙分層單位，為1座高層A室，四房間隔，實用面積3,017方呎，連91方呎平台、380方呎前庭及2,111方呎天台，屬項目面積最大的2伙分層住宅之一，連雙車位以2.275億元買入，呎價約75,406元。

連方I周六首輪發售30伙

萬科香港長沙灣連方I將於周六首輪發售30伙，包括13伙開放式、12伙一房及5伙兩房。扣除最高16%折扣優惠後，單位折實價416萬至782萬元，折實呎價17,454至20,868元。市場消息指，該盤截至昨午4時累收逾200票，超額逾5倍。