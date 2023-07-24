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2023-07-24 21:45:24

破頂成交｜元朗Grand YOHO頂層複式戶逾3958萬沽 創一手新高

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破頂成交｜元朗Grand YOHO頂層複式戶逾3958萬沽 創一手新高

破頂成交｜元朗Grand YOHO頂層複式戶逾3958萬沽 創一手新高

在未有全新盤準備開售下，一手市場氣氛稍為緩和，惟個別新盤餘貨仍能錄得破頂價成交。新鴻基地產(016)元朗Grand YOHO2期今日(24)售出1伙頂層特色單位，成交價超過3,958萬元，創該盤一手新高紀錄。

據該盤成交紀錄冊顯示，850A室，屬複式戶，採五房間隔，實用面積1,684方呎，附連108方呎平台及453方呎天台，成交價3,958.4萬元，呎價23,506元，買家採用180天成交期。

資料顯示，項目對上一手成交價新高紀錄屬349C室，屬複式單位，實用面積1,688方呎，連140方呎平台及598方呎天台，採五房間隔，於20171月以3,160.85萬元售出，呎價18,725元，換言之現新成交價將紀錄推高797.55萬元或約25%

即睇元朗Grand YOHO第2期最新資訊 (House730)

破頂成交｜元朗Grand YOHO頂層複式戶逾3958萬沽 創一手新高

天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日發售8伙，單日成功錄得3宗成交，套現約1,899.92萬元。(陳奕釗攝)

Wetland Seasons Bay3期賣出3 吸金近1900

另外，同系天水圍Wetland Seasons Bay3期今日發售8伙，單日成功錄得3宗成交，套現約1,899.92萬元。

成交單位全數位處第6A座，涉及356樓的A2室，實用面積437方呎，兩房連儲物室間隔，成交價介乎631.19萬至635萬元，呎價由14,444元至14,531元。

即睇天水圍Wetland Seasons Bay第3期最新資訊 (House730)

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