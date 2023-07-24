破頂成交｜元朗Grand YOHO頂層複式戶逾3958萬沽 創一手新高

在未有全新盤準備開售下，一手市場氣氛稍為緩和，惟個別新盤餘貨仍能錄得破頂價成交。新鴻基地產(016)元朗Grand YOHO第2期今日(24日)售出1伙頂層特色單位，成交價超過3,958萬元，創該盤一手新高紀錄。

據該盤成交紀錄冊顯示，8座50樓A室，屬複式戶，採五房間隔，實用面積1,684方呎，附連108方呎平台及453方呎天台，成交價3,958.4萬元，呎價23,506元，買家採用180天成交期。

資料顯示，項目對上一手成交價新高紀錄屬3座49樓C室，屬複式單位，實用面積1,688方呎，連140方呎平台及598方呎天台，採五房間隔，於2017年1月以3,160.85萬元售出，呎價18,725元，換言之現新成交價將紀錄推高797.55萬元或約25%。

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