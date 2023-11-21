碧海藍天高層兩房 享無遮擋療癒海景 附實用靚裝｜有樓睇

西九「四小龍」之一的碧海藍天，共由5座商住物業組成，合共提供1,616伙單位，實用面積介乎494至1,181方呎不等。在「四小龍」中，碧海藍天景觀較為開揚，因屋苑位置屬臨海地段，不少單位可享昂船洲及避風塘一帶景色。是次介紹的兩房放盤單位，除了享有療癒的海景，一室光猛開揚，同時附有新淨實用靚裝。

廳及主人房均享海景

目前碧海藍天5座高層G室放盤，單位實用面積501方呎，屬兩房間隔，叫價960萬元，平均實用呎價19,161元。單位座向西南，大廳和主人房景觀為全海景，餘下的一間睡房則以開揚樓景為主。單位裝修相當雅緻新淨，客廳和主人房均設有收納地台，以及最細小的睡房設有置頂大衣櫃，收納空間十分充裕，加上單位屬廳大房大格局，間隔實用見使。單位客廳設有窗台位，業主特意加設坐墊及茶几，方便隨時隨地欣賞窗外優美療癒的海景。