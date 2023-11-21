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地產
2023-11-21 18:30:00

碧海藍天高層兩房 享無遮擋療癒海景 附實用靚裝｜有樓睇

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單位面向昂船洲及避風塘一帶，景觀舒服療癒。

單位面向昂船洲及避風塘一帶，景觀舒服療癒。

西九「四小龍」之一的碧海藍天，共由5座商住物業組成，合共提供1,616伙單位，實用面積介乎4941,181方呎不等。在「四小龍」中，碧海藍天景觀較為開揚，因屋苑位置屬臨海地段，不少單位可享昂船洲及避風塘一帶景色。是次介紹的兩房放盤單位，除了享有療癒的海景，一室光猛開揚，同時附有新淨實用靚裝。

單位望昂船洲及避風塘一帶海景，景觀殺食。 全屋以木色傢俱為主，感覺溫暖，保養亦得宜。 全屋設有不少收納櫃，非常實用又美觀。 主人房設有儲物地台，十分實用。 最細的睡房改作書房及收納房用途，而訂製的傢俱仍十分新淨。 闊落的廚房以灰銀色為主調，配套新淨整潔。 浴室雖為黑廁，但面積算大，裝修亦企理。 單位平面圖。 碧海藍天在交通上較其他三小龍屋苑稍為遠離港鐵站，步行往荔枝角站約需8分鐘。

廳及主人房均享海景

目前碧海藍天5座高層G室放盤，單位實用面積501方呎，屬兩房間隔，叫價960萬元，平均實用呎價19,161元。單位座向西南，大廳和主人房景觀為全海景，餘下的一間睡房則以開揚樓景為主。單位裝修相當雅緻新淨，客廳和主人房均設有收納地台，以及最細小的睡房設有置頂大衣櫃，收納空間十分充裕，加上單位屬廳大房大格局，間隔實用見使。單位客廳設有窗台位，業主特意加設坐墊及茶几，方便隨時隨地欣賞窗外優美療癒的海景。

放盤單位資料

物業名稱：碧海藍天
地址：荔枝角深盛路8
發展商：恒隆/現代建設株式會社
樓齡：19
放盤單位：5座高層G (物業編號：MPD068)
叫價：960萬元 (參考市值租金約2萬元)
實用面積：501方呎 / @19,161
建築面積：665方呎 / @14,436
間隔：兩房
單位相關資料：https://bit.ly/47JihYR
查詢電話：6286 6262 (中原地產 尹先生)

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