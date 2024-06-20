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地產
2024-06-20 18:50:00

碧瑤灣中層山景兩房 首置客1313萬連車位承接 呎價1.3萬｜二手樓成交

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薄扶林碧瑤灣中層兩房山景戶，以1,313萬元連車位沽出，買家為首置客。

薄扶林碧瑤灣中層兩房山景戶，以1,313萬元連車位沽出，買家為首置客。

首置客斥逾1,300萬入市薄扶林碧瑤灣兩房連車位，原業主獲利超過5球。世紀21怡和地產經理尹美嫦表示，新近促成碧瑤灣27座中層A室成交，單位實用面積1,010方呎，採兩房間隔，座向東北，享翠綠山景。單位附設企理裝修，原開價1,350萬元放盤，日前獲首置買家洽購，累減37萬元後，以1,313萬元連車位沽出，平均實用面積呎價13,000元。據了解，原業主於20096月購入上址，當時作價800萬元，持貨至今15年沽售，帳面大幅賺513萬元，單位期間升值64%
即睇薄扶林碧瑤灣放盤(HOUSE730)

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