碧瑤灣極高層三房 巨廳新裝 兼享全海景｜有樓睇

薄扶林老牌大型屋苑碧瑤灣，位置背山面海，不少單位可享優質開揚景觀。屋苑共由33座住宅物業組成，由於各座分佈甚廣，故一般分為「上碧瑤」和「下碧瑤」，其中「上碧瑤」地勢較高，景觀較為清幽，「下碧瑤」則靠近數碼港，交通及購物相對較方便。又因屋苑私隱度高，單位間隔實用度高，即使樓齡已有近半世紀，仍不乏用家追捧。

全屋 新鋪電線及水管

是次推介的放盤單位為碧瑤灣37座極高層戶，實用面積有1,296方呎，間隔為套三房及連工人房，現連車位叫價3,080萬元放售，同時亦以56,000元放租，呎租43元。由於單位座數屬「下碧瑤」，位置出入較便利，同時享有全海景致，配合巨大客飯廳設計及高達81%的實用率，視野遼闊之餘兼極具空間感。而單位另一個賣點是全屋已更換所有電線及水管，裝修亦新淨亮麗，幾乎可以即買即住。