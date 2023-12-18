碧瑤灣極高層三房 巨廳新裝 兼享全海景｜有樓睇

薄扶林老牌大型屋苑碧瑤灣，位置背山面海，不少單位可享優質開揚景觀。屋苑共由33座住宅物業組成，由於各座分佈甚廣，故一般分為「上碧瑤」和「下碧瑤」，其中「上碧瑤」地勢較高，景觀較為清幽，「下碧瑤」則靠近數碼港，交通及購物相對較方便。又因屋苑私隱度高，單位間隔實用度高，即使樓齡已有近半世紀，仍不乏用家追捧。
全屋新鋪電線及水管
是次推介的放盤單位為碧瑤灣37座極高層戶，實用面積有1,296方呎，間隔為套三房及連工人房，現連車位叫價3,080萬元放售，同時亦以56,000元放租，呎租43元。由於單位座數屬「下碧瑤」，位置出入較便利，同時享有全海景致，配合巨大客飯廳設計及高達81%的實用率，視野遼闊之餘兼極具空間感。而單位另一個賣點是全屋已更換所有電線及水管，裝修亦新淨亮麗，幾乎可以即買即住。
放盤單位資料
物業名稱：碧瑤灣
地址：薄扶林域多利道550號
發展商：新世界
樓齡：48年
放盤單位：37座極高層 (物業編號：BR96654322)
叫價：3,080萬元 (連車位)
叫租：56,000元
實用面積：1,296方呎 / 呎售@23,765元 / 呎租@43元
建築面積：1,590方呎
間隔：三房 (1套房)、工人房
單位相關資料：https://bit.ly/3uWYTt0
查詢電話：6064 0121 (利嘉閣地產 蔣小姐)