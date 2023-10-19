示範單位｜啟德海灣第1期553呎兩房 一改動變身擁迷你居家酒吧｜多圖

焦點大型新盤、嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期主打兩房單位，佔整個期數約55%。項目設有3個示範單位，其中以第2B座18樓E室為藍本搭建的兩房連儲物室經改動示範單位，實用面積553方呎，單位設計以現代年輕及追求潮流生活品味的家庭為設計藍本，鮮明色彩配合海洋的深藍色，呼應「啟德海灣」位於維多利亞港，盡享國際級海濱生活的地理優勢；加上富時代感的線條，充滿著別樹一格的濃厚活力。

設計師特意把儲物室改造成迷你居家酒吧，黑橙配色組合展示櫃擺放潮流藝術收藏品，提升家居品味和格調。單位採用一系列鮮明色調，以橙色作點綴，營造時尚氛圍。客廳以藍色波浪牆身配米色天花，木地板予人舒適的感覺，中央擺放灰色調二人座梳化和簡約金色企燈，並以斑爛色彩組合的併格窗簾和地毯，營造出獨特的藝術氛圍。單位採「三合一」特大露台設計，即是將住宅物業的露台、工作平台及冷氣機平台合併設置於同一位置之設計。

設計師巧妙地以灰色牆劃分飯廳，牆身配有圓形金屬邊框鏡子，以半透明的圓形玻璃燈作襯托，提升空間感，並放置四人弧形邊角黑雲石紋餐桌及淺灰色布藝餐椅，營造高貴典雅的氣息。