示範單位｜土瓜灣明雋260方呎一房 大地色系作主調 展低調奢華時尚氣派(多圖)

位於土瓜灣炮仗街45號，由佳明集團(1271)發展的明雋，提供76伙，單位實用面積介乎207至260方呎。戶型涵蓋開放式及一房，另設連平台或天台特色單位；預計入伙日期為今年9月19日。

項目示範單位設於尖沙咀鐵路大廈，發展商設有2個示範單位，為一對交樓標準及連裝修經改動示範單位，均以8樓C室為藍本搭建，實用面積260方呎，樓底達3.15米。

其中經改動連裝修單位以摩登時尚的現代都會風格為設計藍本，全屋以大地色系為主調，配以圓形線條的家具，並注入金黃色家品作點綴，呈現低調奢華、時尚活力的氣派。設計師特意以圓形為整體設計概念，融入多種元素，打造輕奢舒適的氛圍。客飯廳布局方正，放置黃色絨面梳化，配上獨特啡黃色圓形交替的潑墨花紋地毯，形成鮮明又活潑的對比。前方擺放一個橙紅色的玻璃茶几，牆身更放置鮮艷的不規則圖形畫作。客飯廳連接22方呎露台，採用落地大玻璃趟門設計廣納自然光線，提高客飯廳採光度之餘，亦延伸室內空間。

⇊8樓C室連裝修示範單位⇊