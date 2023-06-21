示範單位｜土瓜灣明雋260方呎一房 大地色系作主調 展低調奢華時尚氣派(多圖)

位於土瓜灣炮仗街45號，由佳明集團(1271)發展的明雋，提供76伙，單位實用面積介乎207至260方呎。戶型涵蓋開放式及一房，另設連平台或天台特色單位；預計入伙日期為今年9月19日。
項目示範單位設於尖沙咀鐵路大廈，發展商設有2個示範單位，為一對交樓標準及連裝修經改動示範單位，均以8樓C室為藍本搭建，實用面積260方呎，樓底達3.15米。
其中經改動連裝修單位以摩登時尚的現代都會風格為設計藍本，全屋以大地色系為主調，配以圓形線條的家具，並注入金黃色家品作點綴，呈現低調奢華、時尚活力的氣派。設計師特意以圓形為整體設計概念，融入多種元素，打造輕奢舒適的氛圍。客飯廳布局方正，放置黃色絨面梳化，配上獨特啡黃色圓形交替的潑墨花紋地毯，形成鮮明又活潑的對比。前方擺放一個橙紅色的玻璃茶几，牆身更放置鮮艷的不規則圖形畫作。客飯廳連接22方呎露台，採用落地大玻璃趟門設計廣納自然光線，提高客飯廳採光度之餘，亦延伸室內空間。
⇊8樓C室連裝修示範單位⇊
單位採開放式廚房設計，與客飯廳營造輕鬆餐廚互動空間。設計師將雲石吧枱和開放式廚房連接起來，方便用餐之餘，亦可提升空間實用感。單位將原有房間牆身拆除，採用特色展示架分隔開客飯廳及睡房空間，並展示多款藝術裝飾，增添藝術氣息之餘，亦提高空間流通。
睡房設計以原木色調為主軸，空間寬闊，偌大的玻璃窗可同時將窗外風光及自然光線引入室內；靠窗位置擺放雙人床，床上鋪上原木色調的麻質床尾布，以及黃白色的條紋抱枕，睡床旁邊擺置長形的雲石檯面的床頭櫃，牆身以簡約時尚的玻璃吊燈作點綴。開放式衣櫃沿用特色展示架的設計，讓整個單位看起來更加協調統一，從床頭延伸到衣櫃下方的床頭櫃則提供更多的儲物空間。
至於無改動示範單位，間隔工整實用，讓住客可用盡單位每吋空間。明雋主打年輕新一代，特意引入酒店設計概念，於入口位置特設時尚鞋櫃，為住戶提供充裕的收納空間。單位客飯廳連接22方呎露台，引入室外自然光延伸至客飯廳。睡房放置雙人床後仍寬敞舒適，為年輕人打造奢華品味家居。
開放式廚房配置暖灰色廚櫃，型格時尚；廚房更配備精心挑選的國際品牌設備包括法國Rosieres蒸焗爐、電磁爐、抽油煙機、雪櫃及二合一洗衣乾衣機。浴室設有企缸，不設窗戶，而特大雙面鏡櫃設有防霧功能，貼心實用，鏡櫃更內藏燈槽及吹風機收納位，更配置國際品牌Duravit坐廁、Hansgrohe淋浴裝置及水龍頭、以及Panasonic浴室寶，設備齊全。
⇊8樓C室交樓標準示範單位⇊
首張價單折實平均呎價18526元
明雋於6月21日公布首張價單，涉及30伙，涵蓋16伙開放式及14伙一房，實用面積介乎231至260方呎。價單定價由473.2萬至676.5萬元，呎價介乎20,485元至26,019元。以120天現金優惠付款計劃提供最高折扣20%計算，折實售價由378.56萬至541.2萬元，當中有6伙折實售價低於400萬元，有24伙折實售價低於500萬元；折實呎價介乎16,388元至20,815元，折實平均呎價18,526元。
以示範單位戶型實用面積260方呎C室，首批涉及7伙，分別為5、6、7、9、10、12及15樓，折實售價由451.04萬至541.2萬元，折實呎價介乎17,348元至20,815元。