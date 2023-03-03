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地產
2023-03-03 18:00:00

示範單位｜多圖！元朗雨後372方呎一房 454方呎兩房 間格工整實用

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示範單位｜多圖！元朗雨後372方呎一房 454方呎兩房 間格工整實用

示範單位｜多圖！元朗雨後372方呎一房 454方呎兩房 間格工整實用

位於元朗宏業西街21號、由星星地產發展的雨後，屬單幢式物業，提供335伙，單位實用面積介乎252909方呎。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，另設連平台或天台特色單位；預計關鍵日期為今年1231日。

雨後示範單位設於觀塘成業街電訊一代廣場11樓，備有3個無改動示範單位，涵蓋一房、兩房及三房間隔。單位大門配備LOCKLY纖幼智慧電子門鎖，設有5種開鎖方式。單位的地板更貼心鋪砌減衝擊噪音墊層，為住戶提供更寧靜舒適的居住環境。

22B 實用面積372方呎一房

22B室為藍本搭建的一房示範單位，實用面積372方呎，22方呎的露台與16方呎的工作平台合拼成特大的戶外活動空間。單位間隔工整實用，住戶可用盡屋內每吋空間。客飯廳長形設計，空間寬敞，一旁有偌大的落地玻璃趟門連接室外空間，採光度充足。

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廚房採開放式設計，淺色系工作檯面與天藍色的牆身互相映襯，配以白色飾面及原木廚櫃。洗滌盤更附有隔水盆及砧板，方便住戶日常煮食。廚房家電配備齊全，包括德國品牌Siemens電磁爐、七合一微蒸烤焗爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機，並同時被整合到廚櫃之中，節省空間兼顯整潔歸一。

睡房呈長形設計，空間感十足，配大玻璃窗戶，享廣角開揚景觀。浴室不設窗戶，以深灰色調設計，並備有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更於洗手盆下設置隱藏式腳踏，設計精闢貼心。浴室置物空間充裕，設有洗手盆櫃、鏡櫃及置物櫃，供住戶放置洗滌用品。

↓↓即睇22B室↓↓

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22Q 實用面積454方呎兩房

22Q室為藍本搭建的兩房示範單位，實用面積454方呎，22方呎的露台與16方呎的工作平台，以及冷氣機平台合拼成特大的戶外活動空間。單位大門側設有一組高身的儲物櫃，大門旁的告示板附有磁吸功能，方便住戶計劃日常生活，儲物櫃內附多格層板，提供貯物空間，備有三腳插座、USB插座及無線充電器。

單位間隔靈活實用，長形客飯廳空間感十足，以玻璃趟門設計連接露台及工作平台，為室內引入自然光線，室內更見通爽。廚房為開放式設計，淺色系的廚櫃內置不同層板，方便住戶分類擺放各式廚具，更貼心備有兩個不同顏色的垃圾桶，鼓勵住戶進行垃圾分類，實踐可持續發展的綠色生活。廚櫃內設收納式摺疊餐桌，用餐時，住戶拉出餐桌，放置椅子後，即可變成用餐區，方便實用。洗滌盤配備隔水盆及砧板，更設德國品牌Siemens電磁爐、七合一微蒸烤焗爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機等。

↓↓即睇22Q室↓↓

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睡房1放置雙人床後仍感闊落，房間內設玻璃窗，提升房內空間感。睡房2樣間隔方正，住客可靈活添置不同傢俬。睡房1及睡房2更可同樣飽覽翠綠的山巒景致。

浴室以深灰色為主調，採用三件頭設計，配備淋浴間、洗手盆及坐廁，更設有小朋友專用的隱藏式腳踏，配合不同住戶的需要。浴室備有充裕的收納空間，包括洗手盆櫃、鏡櫃及置物櫃，置物櫃更貼心內置可伸縮晾衣架，為住戶提供額外的晾衣空間。

即睇元朗新盤雨後最新資訊 (House730)

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