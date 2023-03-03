示範單位｜多圖！元朗雨後372方呎一房 454方呎兩房 間格工整實用

位於元朗宏業西街21號、由星星地產發展的雨後，屬單幢式物業，提供335伙，單位實用面積介乎252至909方呎。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，另設連平台或天台特色單位；預計關鍵日期為今年12月31日。

雨後示範單位設於觀塘成業街電訊一代廣場11樓，備有3個無改動示範單位，涵蓋一房、兩房及三房間隔。單位大門配備LOCKLY纖幼智慧電子門鎖，設有5種開鎖方式。單位的地板更貼心鋪砌減衝擊噪音墊層，為住戶提供更寧靜舒適的居住環境。

22 樓 B 室 實用面積 372 方呎一房

以22樓B室為藍本搭建的一房示範單位，實用面積372方呎，22方呎的露台與16方呎的工作平台合拼成特大的戶外活動空間。單位間隔工整實用，住戶可用盡屋內每吋空間。客飯廳長形設計，空間寬敞，一旁有偌大的落地玻璃趟門連接室外空間，採光度充足。