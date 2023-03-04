示範單位｜多圖！元朗雨後717方呎三房套連儲物房 切合年輕家庭需要

位於元朗宏業西街21號、由星星地產發展的雨後，屬單幢式物業，提供335伙，單位實用面積介乎252至909方呎。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，另設連平台或天台特色單位；預計關鍵日期為今年12月31日。

雨後示範單位設於觀塘成業街電訊一代廣場11樓，備有3個無改動示範單位，涵蓋一房、兩房及三房間隔。單位大門配備LOCKLY纖幼智慧電子門鎖，多種開鎖方式。單位的地板更貼心鋪砌減衝擊噪音墊層，大大降低衝擊所產生的噪音，為住戶提供更寧靜舒適的居住環境。

22 樓 E 室 實用面積 717 方呎三房

以22樓E室為藍本搭建的三房一套連儲物房示範單位，實用面積717方呎，22方呎的露台與16方呎的工作平台合拼成特大的戶外活動空間。單位間隔寬闊實用，切合年輕家庭住客的需要。客飯廳空間寬敞實用，以玻璃趟門設計連接室外空間，令客飯廳更顯寬敞明亮；長形設計可讓住戶可隨意放置各種大型傢俬。

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