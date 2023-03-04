示範單位｜多圖！元朗雨後717方呎三房套連儲物房 切合年輕家庭需要

位於元朗宏業西街21號、由星星地產發展的雨後，屬單幢式物業，提供335伙，單位實用面積介乎252至909方呎。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，另設連平台或天台特色單位；預計關鍵日期為今年12月31日。
雨後示範單位設於觀塘成業街電訊一代廣場11樓，備有3個無改動示範單位，涵蓋一房、兩房及三房間隔。單位大門配備LOCKLY纖幼智慧電子門鎖，多種開鎖方式。單位的地板更貼心鋪砌減衝擊噪音墊層，大大降低衝擊所產生的噪音，為住戶提供更寧靜舒適的居住環境。
22樓E室 實用面積717方呎三房
以22樓E室為藍本搭建的三房一套連儲物房示範單位，實用面積717方呎，22方呎的露台與16方呎的工作平台合拼成特大的戶外活動空間。單位間隔寬闊實用，切合年輕家庭住客的需要。客飯廳空間寬敞實用，以玻璃趟門設計連接室外空間，令客飯廳更顯寬敞明亮；長形設計可讓住戶可隨意放置各種大型傢俬。
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單位採用長形獨立廚房設計，設置淺色系L形工作檯面，洗滌盤更貼心配備隔水盆及砧板。廚房設置充裕的收納空間，廚櫃內置各式層板及間隔，方便住戶分類擺放廚具及餐具，更貼心備有兩個垃圾桶，鼓勵住戶實踐分類回收的綠色生活。
廚櫃內設收納式摺疊餐桌，提供額外的煮食空間。家電配備方面，有Gaggenau蒸焗爐、雪櫃、電磁爐、雙爐頭煤氣煮食爐、洗衣乾衣機及抽油煙機，更附設Vinvautz酒櫃，方便住戶貯藏心中所愛。廚房旁的儲物房間隔工整實用，提供充裕的儲物空間。此外，浴室以深灰色調設計，備有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，亦設有多個置物空間及隱藏式腳踏。
客飯廳、睡房1及睡房2為橫排式設計，住戶均可盡覽同一座向開揚綠野景觀。主人睡房自成一角，私隱度高，寬闊的廣角玻璃窗戶迎納自然光線，加強睡房空間感，更引景入室，住戶可將鄰近山貝河醉人景致盡收眼底。主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍感寬敞，更預留衣櫃位置。主人房浴室配備浴缸、洗手盆及坐廁的三件頭設計，並設計好置物位置，配備洗手盆櫃及鏡櫃，更設隱藏式腳踏。此外，主人房浴室更配備尊屬的Elements地暖設備。