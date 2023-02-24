示範單位｜多圖！NOVO LAND第2B期306方呎無改動一房

陳漢麟表示，由於收到不少有關一房單位的查詢，明日(25日)將會開放一房示範單位予公眾參觀，以Arreso第1B座18樓E室為藍本搭建，實用面積306方呎。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期今日(24日)正式接受認購登記，新地代理總經理陳漢麟預計，收票情況非常熱烈，又透露項目自周二(21日)開放示範單位予公眾參觀，截至昨日(23日)晚上已錄得逾1.6萬參觀人次，參觀人士約八成以上為用家，料周末參觀人次將達到高峰。

新地會於周末兩日 舉辦會員專屬活動

新地會董事總經理謝文娟稱，新地會會員於指定期間購買NOVO LAND第2B期，可獲1%售價折扣優惠。新地會將於周末期間(25日至26日)為會員舉辦專屬活動「NOVO LAND示範單位Snapshot打卡賞」，會員只需在參觀NOVO LAND示範單位期間與NOVO LAND智能夥伴「NOVObot」拍照打卡，於社交平台分享照片後有機會獲得限量NOVObot磁石公仔一隻；另亦可參加「北歐浮游花原子筆工作坊」，共設有4場，會員可在專業導師指導下，親手製作富北歐特色之NOVO LAND浮游花原子筆。

NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。

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