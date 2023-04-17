示範單位｜天瀧1173方呎四房一套 玄關位置設衣物護理機

單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。私人電梯大堂更設有Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊。另備有SunClean UV消毒天花燈。客飯廳長逾6米、闊逾3米，間隔方正實用，布局分明。全落地玻璃趟門接連逾兩米闊的啞金色流線型露台，除將自然光引入室內，更可飽覽維港景色。玄關位置設置LG styler衣物護理機。

其中第7座28樓B室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積1,173方呎，屬四房一套間隔，層與層之間高度約3.3米。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，設有四房交樓標準及連裝修示範單位。

各房間的間隔方正，寬敞實用。主人睡房放置雙人床後仍可三邊落床，配備意大利Poliform雙面Display Closet，分隔主人睡房與衛浴空間，營造空間流動感。主人浴室選用英國Claybrook獨立浴缸、美國衛浴品牌Kohler、意大利Cristal化妝品雪櫃及HKT Smart Mirror等。

廚房設工作間連洗手間設計，所有廚房家電均選用德國品牌Miele8，包括嵌入式煤氣煮食爐、焗爐、雪櫃及酒櫃等；廚櫃選用德國品牌LEICHT，提供3種時尚色調讓住戶挑選；流動酒吧讓住戶隨時輕談淺酌。單位引入全方位智能家居，可控制全家照明系統、電動窗簾和冷氣機；更設有地板隔音系統，減低噪音滋擾。

天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。

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