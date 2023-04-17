示範單位｜天瀧1428方呎四房雙套 跑車作設計靈感 主人浴室配寶藍色透光浴缸

其中第1座28樓B室無改動示範單位，實用面積1,428方呎，屬四房雙套間隔，層與層之間高度約3.3米。單位由著名室內設計事務所PTang Studio Limited 設計，以名牌跑車作設計靈感。單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度極高。私人電梯大堂更設有Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊。另有SunClean UV消毒天花燈，在進入家門前給住戶多一重健康保障。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，設有四房交樓標準及連裝修示範單位。

客飯廳以典雅卡其色作主調，設3幅以跑車金屬機械為靈感的特色牆。客飯廳長近7米、闊逾4米，間隔方正實用，布局分明，飯廳擺放8人圓桌，住戶可宴請親朋。全落地玻璃趟門接連逾3米闊嘅啞金色流線型露台，除了將自然光引入室內，更可飽覽維港景色；而玄關位置設置LG styler衣物護理機。

每個房間都間隔方正，寬敞實用。主人睡房延續客飯廳主調，加入皮革拼花特色牆設計，放置雙人床後仍可三邊落床，特設意大利Poliform Display Closet。主人浴室選用灰藍色雲石牆，配以寶藍透光獨立浴缸，設計型格簡約，更備有美國衛浴品牌Kohler、意大利Cristal化妝品雪櫃及HKT Smart Mirror等。

廚房設工作間連洗手間設計，所有廚房家電均選用德國品牌Miele，包括嵌入式煤氣煮食爐、焗爐、雪櫃、酒櫃及咖啡機等；廚櫃選用德國品牌LEICHT，提供3種時尚色調讓住戶挑選；中島設計提供更多煮食空間，流動酒吧讓住戶隨時輕談淺酌。另外，單位引入全方位智能家居，可控制全家照明系統、電動窗簾和冷氣機；更設有地板隔音系統，減低噪音滋擾。