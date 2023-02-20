示範單位｜屯門新盤NOVO LAND第2B期415方呎無改動兩房 寸寸方正實用

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期設有4個示範單位，其中一個無改動示範單位，以Arreso第1B座18樓F室為藍本搭建，為兩房間隔，實用面積415方呎，包含一個連接客廳22方呎露台及一個連接主人套房16方呎工作平台。樓層與樓層之間的高度為3.15米，空間感十足。

客飯廳長約4.45米，寬約2.425米，呈長方形設計，布局方正闊落，住戶可靈活擺放各式各樣的家具，單位配備USB插頭的電插座，設計貼心。客廳連接露台，採用落地玻璃趟門設計，充分引入自然光線。

單位採開放式廚房設計，配備長形工作檯面，工作檯面空間充裕，廚房設備齊全，提供一系列頂級廚房家電組合，包括Siemens七合一微蒸烤焗爐、抽油煙機及電磁爐、Samsung 雪櫃、惠而浦洗衣乾衣機。廚房配備多組高雅象牙白色及木紋廚櫃，內置層板。廚櫃內設收納式摺疊餐桌，用餐時，住戶拉出淺灰色餐桌，放置椅子後即變成用餐區，用盡每一寸空間。

↓↓1B座18樓F室↓↓