示範單位｜屯門新盤NOVO LAND第2B期415方呎無改動兩房 寸寸方正實用

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期設有4個示範單位，其中一個無改動示範單位，以Arreso第1B座18樓F室為藍本搭建，為兩房間隔，實用面積415方呎，包含一個連接客廳22方呎露台及一個連接主人套房16方呎工作平台。樓層與樓層之間的高度為3.15米，空間感十足。
客飯廳長約4.45米，寬約2.425米，呈長方形設計，布局方正闊落，住戶可靈活擺放各式各樣的家具，單位配備USB插頭的電插座，設計貼心。客廳連接露台，採用落地玻璃趟門設計，充分引入自然光線。
單位採開放式廚房設計，配備長形工作檯面，工作檯面空間充裕，廚房設備齊全，提供一系列頂級廚房家電組合，包括Siemens七合一微蒸烤焗爐、抽油煙機及電磁爐、Samsung 雪櫃、惠而浦洗衣乾衣機。廚房配備多組高雅象牙白色及木紋廚櫃，內置層板。廚櫃內設收納式摺疊餐桌，用餐時，住戶拉出淺灰色餐桌，放置椅子後即變成用餐區，用盡每一寸空間。
↓↓1B座18樓F室↓↓
單位客飯廳、主人睡房及睡房採用橫排式設計，可共享同一座向及景觀。單位兩間房間配備布藝窗簾設計，優化採光及遮光效能。兩間睡房皆以複合木地板鋪砌，睡房1設計方正，室內空間靈活實用。主人睡房自成一角，私隱度高，相連的工作平台設有偌大玻璃趟門，能夠迎納自然光線，採光度十足；同時配上布藝窗簾，打造舒適優越的休憩環境。另外，空間方正實用，更預留有衣櫃位置。
浴室採用色調高雅的淺灰色石紋地板，延伸至牆身，配備3件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備齊全，更貼心設置具有暖風及空氣消毒功能之Cold Magic抽濕機、Panasonic抽氣扇及Stiebel Eltron電熱水爐。浴室更細心設計置物空間，設有洗手盆櫃及鏡櫃，內設層架，供住戶放置洗滌用品，更配備酒店式可伸縮晾衣繩，靈活實用。
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。