示範單位｜屯門新盤NOVO LAND第2B期457方呎兩房 木系家具配飾 走簡約北歐風

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期設有4個示範單位，其中一個連裝修示範單位，以Arreso第1B座18樓L室為藍本搭建，為兩房間隔，實用面積457方呎，包含一個連接客廳22方呎露台及一個連接主人套房16方呎工作平台。樓層與樓層之間的高度為3.15米，空間感十足。

單位以「簡約北歐風」為設計主題，全屋布置以大量原木裝飾為主調，再配以鮮艷奪目的黃色及橙色作點綴，襯以大量深淺不一的木質家具，以及多款具藝術感的配飾擺設。

玄關位置擺放高身鏡面貯物櫃，方便住戶收納鞋履等雜物，更配備Siemens 雪櫃，空間寸寸實用。客飯廳天花採用弧形設計，配襯以色調淡雅的淺灰色石紋地磚鋪砌地板，一旁備有偌大的落地玻璃趟門連接露台，引入自然光線，令單位更見明亮溫馨。單位內客飯廳及各房間已安裝妥各式布藝窗簾，貼心實用。

↓↓1B座18樓L室↓↓