示範單位｜屯門新盤NOVO LAND第2B期457方呎兩房 木系家具配飾 走簡約北歐風

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期設有4個示範單位，其中一個連裝修示範單位，以Arreso第1B座18樓L室為藍本搭建，為兩房間隔，實用面積457方呎，包含一個連接客廳22方呎露台及一個連接主人套房16方呎工作平台。樓層與樓層之間的高度為3.15米，空間感十足。
單位以「簡約北歐風」為設計主題，全屋布置以大量原木裝飾為主調，再配以鮮艷奪目的黃色及橙色作點綴，襯以大量深淺不一的木質家具，以及多款具藝術感的配飾擺設。
玄關位置擺放高身鏡面貯物櫃，方便住戶收納鞋履等雜物，更配備Siemens 雪櫃，空間寸寸實用。客飯廳天花採用弧形設計，配襯以色調淡雅的淺灰色石紋地磚鋪砌地板，一旁備有偌大的落地玻璃趟門連接露台，引入自然光線，令單位更見明亮溫馨。單位內客飯廳及各房間已安裝妥各式布藝窗簾，貼心實用。
↓↓1B座18樓L室↓↓
單位客廳擺放一張淺藍色布藝沙發，以及灰色格紋地毯。沙發背後牆身採用鏡面設計，客廳的另一端放置時尚黑色地櫃，擺放藝術畫作及藍牙音響，牆身砌上原木特色牆，延伸至飯廳空間，牆身洞口位可自由加設活動性木條，可掛上日常用品，如帽子及雨傘，更可在木條之間擺放置物架，成為收納空間，靈活實用，旁邊再綴以亮黃色收納空間，添置藝術配飾擺設，營造豐富的層次感。飯廳以多組雅緻燈泡作點綴，並放置4人淡灰色木製長形餐桌及金屬黑色餐椅，再以簡潔銀黑色餐具、格紋餐碟、藍色透明高腳杯及優雅花卉配襯。
單位採開放式廚房設計，廚房呈L形設計，配備淺灰色工作檯面，襯上多組深藍色及象牙白色烤漆廚櫃，提供大量收納空間，而廚房設備包括Siemens七合一微蒸烤焗爐、抽油煙機及電磁爐；Whirlpool洗衣乾衣機。
單位客廳、主人睡房及睡房1均享同一座向景觀。設計師精心打造睡房1為童趣滿分的兒童房。主人睡房則貫徹單位以灰色及原木為主調，偌大玻璃趟門連接工作平台，提升採光度。靠窗位置擺放一張雙人地台床，原木色地台可提供更多收納空間。床旁設有L型淺灰色雲石地櫃，擺放床頭燈及香薰，並提供收納空間，上方設置懸空白色亮面衣櫃。
浴室設有透明玻璃趟門連接主人睡房，讓主人睡房輕鬆變成套房設計。設3件頭浴室配備，包括淋浴間、襯上雲石紋洗手盆及白色坐廁。此外，更配備具有暖風及空氣消毒功能之Cold Magic抽濕機、Panasonic抽氣扇及Stiebel Eltron電熱水爐。
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。