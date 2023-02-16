示範單位｜屯門新盤NOVO LAND第2B期671方呎三房套 紅磚色系牆身展高雅格調

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期延續為住戶打造北歐式幸福及健康生活，今日(16日)率先開放兩個示範單位，其中一個連裝修示範單位，以Arreso第1A座18樓A1室為藍本搭建，為三房一套連開放式廚房連趟門間隔，實用面積671方呎，包含一個連接客廳23方呎露台及一個連接主人套房16方呎工作平台。樓層與樓層之間的高度為3.15米，空間感十足。單位以「北歐磚紅」為主題，牆身以紅磚色系為主調，楺合亮麗的橘色及沉穩的咖啡色的特性，配搭時尚簡約的家具及多款花卉擺設，營造出品味時尚的華麗感。
客飯廳呈長方形設計，長約4.96米，寬約2.7米，布局四正，空間感十足，方便擺放各式家具。以獨特的磚紅色風琴形狀配搭樸實優雅的杏灰色牆身，連接戶外特大露台，採用落地大玻璃趟門設計廣納自然光線，配上高樓底設計，大大提高客飯廳採光度之餘，延伸室內空間，感覺份外開揚。
飯廳選用珊瑚色烤漆檯面的長形6人餐桌，配上淡色餐椅，天花以獨特型格的吊繩造型吊燈作點綴。地板以色調淡雅的淺灰色石材鋪砌，客廳放置高雅的象牙白色絨面梳化，襯以啡紅色調的拼色布藝抱枕、白色絨毛抱枕及深灰色圖案抱枕，配上型格的拼色格紋地毯，擺放兩個高矮不一的焦糖色玻璃茶几後仍空間闊落，打造具獨特時尚格調的居住環境。
↓↓1A座18樓A1室↓↓
3間睡房呈橫排式設計
3間睡房呈橫排式設計，住戶盡享同一座向景觀。設計師特意於走廊的牆身加設崁入式陳列架，展示多款藝術裝飾及書籍，提升單位的藝術氣息。睡房1以充滿暖意的深黃色為主調，睡房2則以園林綠色為主調，設計師更特別以白
色的繩網取代上層床的床架，充分配合房間的園林主題，為兒童打造童趣滿分的空間。主人睡房貫徹單位以品味紅磚色調為主題，空間寬敞。主人睡房浴室設有三件頭浴室配備，更貼心配備Panasonic浴室寶；並設計多個置物空間，包括洗手盆櫃、鏡櫃及收納櫃。
玻璃趟門阻隔油煙兼節省空間
單位採開放式廚房連玻璃趟門設計，廚房呈L形，布局工整實用，運用玻璃趟門阻隔油煙兼節省空間，更設有窗戶採納自然光線，令室內空間更顯明亮闊敞。設置長形工作檯面，廚櫃內置層架，為住戶提升整體收納空間。廚房提供一系列頂級廚房家電組合，包括德國品牌Siemens抽油煙機、電磁爐、媒氣爐、七合一微蒸烤焗爐、雪櫃；惠而浦洗衣乾衣機，配備一應俱全，同時廚房電器全被整合到廚櫃中，感覺歸一之餘，倍添空間感。
浴室以深灰色調設計，設有窗戶，保持通爽，並備有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備實用齊全，更設置具有暖風及空氣消毒功能抽濕機。浴室置物空間充裕，設有洗手盆櫃、鏡櫃及收納櫃，供住戶放置洗滌用品。
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。