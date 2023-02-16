示範單位｜屯門新盤NOVO LAND第2B期671方呎三房套 紅磚色系牆身展高雅格調

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期延續為住戶打造北歐式幸福及健康生活，今日(16日)率先開放兩個示範單位，其中一個連裝修示範單位，以Arreso第1A座18樓A1室為藍本搭建，為三房一套連開放式廚房連趟門間隔，實用面積671方呎，包含一個連接客廳23方呎露台及一個連接主人套房16方呎工作平台。樓層與樓層之間的高度為3.15米，空間感十足。單位以「北歐磚紅」為主題，牆身以紅磚色系為主調，楺合亮麗的橘色及沉穩的咖啡色的特性，配搭時尚簡約的家具及多款花卉擺設，營造出品味時尚的華麗感。

客飯廳呈長方形設計，長約4.96米，寬約2.7米，布局四正，空間感十足，方便擺放各式家具。以獨特的磚紅色風琴形狀配搭樸實優雅的杏灰色牆身，連接戶外特大露台，採用落地大玻璃趟門設計廣納自然光線，配上高樓底設計，大大提高客飯廳採光度之餘，延伸室內空間，感覺份外開揚。

飯廳選用珊瑚色烤漆檯面的長形6人餐桌，配上淡色餐椅，天花以獨特型格的吊繩造型吊燈作點綴。地板以色調淡雅的淺灰色石材鋪砌，客廳放置高雅的象牙白色絨面梳化，襯以啡紅色調的拼色布藝抱枕、白色絨毛抱枕及深灰色圖案抱枕，配上型格的拼色格紋地毯，擺放兩個高矮不一的焦糖色玻璃茶几後仍空間闊落，打造具獨特時尚格調的居住環境。

↓↓1A座18樓A1室↓↓