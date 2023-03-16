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地產
2023-03-16 09:00:00

示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床

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示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床

示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床

新界區上車盤登場！位於屯門青山公路大欖段170號、由長江實業集團(1113)與新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期，開放兩房經改動示範單位，以第38A單位為藍本搭建，實用面積483方呎。值得一提，今期的兩房單位全部均採用獨立廚房設計。

單位配合層與層之間高度約3.15米，提升空間感，設計概念以「北歐大自然」為主題，由於項目面向大自然，整個經改動示範單位設計以淺灰色為基調，以原木色條子配合淺灰色全天然石材為主要顏色背景，令人感覺既年輕、簡潔，又能盡顯大自然帶來的舒態。

客飯廳長約154吋，寬約9呎，方正實用，不設露台，空間感十足。設偌大玻璃觀景窗，採光度高，可享內園泳池及其周邊青翠綠化景致。客飯廳以原木色條子及淺灰色全天然石材為背景主調，配以粉色餐枱吊燈。

↓↓即睇第38A單位↓↓

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主人睡房設計以淺綠色湖水作主題，長約1011吋，空間寬裕，方正實用，除可擺放三邊落床的大床外，並預留衣櫃位方便住戶放置衣櫃收納衣物；另一間設計師打造成兒童睡房，以木條子及布藝砌成全長山景牆畫，別具特色。除可擺放單人床外，亦可放置書桌等傢俱，予孩子有足夠的自處空間。兒童睡房及主人睡房以木條子分隔，以增加連貫性及空間感。

獨立廚房設計以大自然色系的灰綠色為主，長約1011吋，寬約411吋，活動空間充裕，更設有L型轉角工作台，提供更多工作空間。配備明火煮食爐具、蒸焗爐及洗衣乾衣機。

浴室採企缸設計，牆身採用淺灰色天然雲石配以坐地式洗手盆及鏡子，增添整體視覺效果及空間感。

飛揚位於青山公路大欖段170號，2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，提供400伙，單位戶型涵蓋一房、兩房及三房套，實用面積介乎263至722方呎；項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約22個月。

即睇屯門新盤飛揚第2期最新資訊 (House730)

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