示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床

新界區上車盤登場！位於屯門青山公路大欖段170號、由長江實業集團(1113)與新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期，開放兩房經改動示範單位，以第3座8樓A單位為藍本搭建，實用面積483方呎。值得一提，今期的兩房單位全部均採用獨立廚房設計。

單位配合層與層之間高度約3.15米，提升空間感，設計概念以「北歐大自然」為主題，由於項目面向大自然，整個經改動示範單位設計以淺灰色為基調，以原木色條子配合淺灰色全天然石材為主要顏色背景，令人感覺既年輕、簡潔，又能盡顯大自然帶來的舒態。

客飯廳長約15呎4吋，寬約9呎，方正實用，不設露台，空間感十足。設偌大玻璃觀景窗，採光度高，可享內園泳池及其周邊青翠綠化景致。客飯廳以原木色條子及淺灰色全天然石材為背景主調，配以粉色餐枱吊燈。

↓↓即睇第3座8樓A單位↓↓